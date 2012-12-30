رشد 176 درصدی صدور جواز تاسیس صنایع تبدیلی کشاورزی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله کاشی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره اشاره به تدوین سند بهینه سازی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استان سمنان اظهار داشت: باید سیاست گذاری در امرصنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بر اساس یک برنامه و سند مدون باشد تا بتوان این بخش را در استان ساماندهی کرد.

وی با بیان اینکه پس از ورود هر نوع تکنولوژی جدید در عرصه کشاورزی، تعداد زیادی از کارگران شغل خود را از دست می‌دهند، اما صنایع فرادست و فرودست کشاورزی نیز با همان سرعت افزایش تولید در کشاورزی بلکه بسیار سریع‌تر از آن شکل می‌گیرند افزود: زمینه اشتغال را جهت نیروی کار انسانی از کارگران ساده صنایع گرفته تا مهندسان، بازرگانان، فروشندگان و واسطه‌گران ایجاد می‌کنند.

کاشی با اشاره به اینکه کشاورزی علمی با اتکاء به دانش و علم روز، بدون ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری مناسب در صنایع تبدیلی کاری از پیش نخواهد برد افزود: هر کشاورز باید بخشی از سرمایه خود را به امور تبدیل، بسته‌بندی و سایر اعمال پس از برداشت اختصاص دهد.

صدور 69 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان سمنان

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: صدور جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان سمنان 176 درصد رشد داشته است.

کاشی تصریح کرد: در9 ماهه سال جاری 69 فقره جواز تاسیس برای متقاضیان راه اندازی صنابع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی در سطح استان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه برای این واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی که با ظرفیت 140 هزار و 373تن و جذب 122 هزار و810 تن مواد خام کشاورزی راه اندازی می شود افزود: برای این واحدها به میزان 931 میلیارد و 775 میلیون ریال سرمایه گذاری خواهد شد و توان ایجاد یک هزارو174 شغل را دارد.

کاشی گفت: میزان سرمایه گذاری برای این واحد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز از رشد 212 درصدی برخوردار است.

19 فقره مجوز صادره صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه باغی استان سمنان است

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان گفت: مجوزهای صادره 16 فقره برای شهرستان دامغان ، سمنان 16، مهدیشهر 13، شاهرود 9، میامی 2، گرمسار 11 و برای شهرستان آرادان 2 فقره صادر شده که 19 مجوز در حوزه باغی، دام و طیور 33 و 17 فقره در بخش زراعی است.

کاشی یادآوری کرد: در مدت مشابه سال قبل تعداد 25 فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با سرمایه گذاری 298 میلیاردو 125 میلیون ریال و ایجاد شغل برای 381 نفر صادر شده بود.