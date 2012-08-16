تحقق طرح "مهر ماندگار" برابر با رشد و توسعه استان سمنان است

اهداف مهم اجراء پروژه‌های مهر ماندگار، پیگیری مستمر، اجراء دقیق، شناسایی و رفع موانع و مشکلات اجرایی این طرح‌ها و تامین کسری اعتبارات مورد نیاز پروژه‌ها است.

اجرای طرح‌های "مهر ماندگار" در استفاده و بهره‌مندی مردم مهم و تأثیرگذار هستند و تحقق آنها بر رشد و توسعه کشور می‌افزاید.

کمترین مزیت طرح های مهر ماندگار رشد و توسعه همه جانبه استانها است.

بهداشت و درمان، دانشگاه، توسعه حمل و نقل شاخص های بارز مهرمانگار در استان سمنان

از جمله مشخصه های بارز پروژه های مهرمانگار در استان سمنان بسترسازی مناسب خصوصاً در بحث زیرساخت‌ها چون بهداشت و درمان، دانشگاه، راه ها، توسعه حمل و نقل می باشد.

مهم ترین دستاورد طرح محرومیت‌زدایی از بخش‌های مختلف، توسعه بخش اشتغال و گردشگری، تأمین زیرساخت‌های گاز و برق، رشد و توسعه ورزش برای مردم می باشد.

در استان سمنان تاکنون 33 پروژه مهم و زیرساختی که رشد قابل توجهی هم داشتند به عنوان "مهر ماندگار" مشخص شده است.

این 33 پروژه توسط 18 دستگاه اجرایی که به عنوان متولی پیگیری و اجرا می شوند.

طرح‌های "مهر ماندگار" در دولت دهم تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد



هدف از طرح‌های مهر ماندگار تکمیل، بهره‌برداری و افتتاح در دولت دهم است و به همین منظور ستادی به عنوان ستاد پیگیری طرح‌های مهر ماندگار در استان به ریاست استاندار با حضور معاونین و مدیران مربوطه تشکیل شده و روند اجرایی و بررسی مسائل و مشکلات را پیگیری می‌کند.

به جهت اهمیت پروژه ها و پیگیری شخص رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری نیز تیم نظارتی به صورت منسجم و منظم طرح‌های استانی را زیر نظر دارد.

تعدادی از این طرح‌ها امسال و تعدادی در سال 92 به بهره‌برداری خواهد رسید وطرح مهرماندگار جز مطالبات مردمی با همت بی وقفه دولت خدمت گزار است.

رشد و توسعه بیشتر استان سمنان با اجرای طرح ماندگار

استاندار سمنان گفت: اجرای طرح های مهر ماندگار و دیگر پروژه های و مصوبات برابر با رشد و توسعه هر چه بیشتر این استان سمنان است.

عباس رهی با اشاره به مشخص شدن طرح های ماندگار در استان سمنان اظهار داشت: این طرح ها در استان مشخص شده و اعتبارات لازم آن تامین و در زمان معین شده مورد افتتاح وبهره برداری خواهد رسید.

وی طرحهای مهر ماندگاررا به عنوان طرح های اساسی و زیر بنائی برشمردوگفت: این طرحها تاثیر مهمی در زیر ساخت ها و بهره مندی مردم استان سمنان دارد.

مقام عالی دولت در استان سمنان از بررسی پروژه های و طرح های مهر ماندگار استان سمنان توسط دستیار ویژه ریاست جمهوری در سفر یک روزه خبر داد و گفت: محرابیان دستیار ویژه ریاست جمهوری و همکارانشان پیگیر اجرای طرح های مهر ماندگار در کشور هستند.

رهی ایجاد بخش سوختگی با ظرفیت 20 تختخواب در جوار بیمارستان 220 تختخوابی سمنان با حجم عملیات شش هزار متر مربع را از طرح های مهر ماندگار عنوان کرد و گفت: بر آورد اعتبارات و تسهیلات بخش سوختگی سمنان 80 میلیارد ریال است.

احداث بخش جراحی قلب شاهرود با سه هزار و 500 متر مربع زیر بنا



استاندار سمنان احداث بخش جراحی قلب در شاهرود با حجم عملیات سه هزارو500 متر مربع و برآورد اعتبارات و تسهیلات 108.7 میلیارد ریال ، راه اندازی و ایجاد و تجهیز بخش سوختگی 10 تختخوابی بیمارستان فاطمیه شاهرود با حجم عملیات دو هزار و 500 متر مربع و برآورد عملیات و تسهیلات 28 میلیارد ریال، توسعه و تجهیز بیمارستان 160 تختخوابی فاطمیه شاهرود با حجم عملیات 19هزارو816 متر مربع و برآورد اعتبارات و تسهیلات 410 میلیارد ریال را از جمله طرح های ماندگار شهرستان شاهرود برشمرد.

احداث دانشکده بهداشت دامغان با پنج هزار و 400 متر مربع زیر بنا



وی با اشاره به پروژه ها و طرحهای ماندگار در شهرستان دامغان اظهار داشت: پروژه های تکمیل طرح احداث دانشکده بهداشت دامغان با حجم عملیات پنج هزار و 400 متر مربع و برآورد عملیات و تسهیلات 45.73 میلیارد ریال، تکمیل و تجهیز خوابگاه دانشجویی دانشکده بهداشت دامغان با حجم عملیات سه هزار و 300 متر مربع و برآورد اعتبارات و تسهیلات 12 میلیارد ریال، محوطه سازی و دیوار کشی مجموعه خوابگاه دانشکده بهداشت دامغان با حجم عملیات دیوار کشی دو هزار و 33 متر و محوطه سازی 151 هزار و 600 متر مربع و برآورد اعتبارات و تسهیلات 15 میلیارد ریال در این شهرستان انجام می شود.

استاندار سمنان از اجراء طرح مطالعاتی بیمارستان 96 تختخوابی گرمسار با حجم عملیات 12هزار و 180 متر مربع با اعتبارات 285.285 میلیارد ریال خبر داد و گفت: احداث و تجهیز بیمارستان 64 تختخوابی مهدیشهر با حجم عملیات هشت هزار و 600 متر مربع و با اعتبارات 133.672 میلیارد ریال نیز انجام می شود.

احداث کتابخانه مرکزی سمنان با هفت هزار متر مربع زیر بنا



رهی احداث و تجهیز کتابخانه مرکزی سمنان با حجم عملیات هفت هزار متر مربع و اعتبارات 70 میلیارد ریال ،طرح انتقال آب از دریای خزر به کویر مرکزی با برآورد اعتبارات و تسهیلات 20 هزار میلیارد ریال ،احداث سد کالپوش با اعتبارات 400 میلیارد ریال ،انجام تاسیسات فاضلاب شهر سمنان با اعتبارات 273 میلیارد ریال، تکمیل نیروگاه شهید بسطامی شاهرود و نیروگاه قدس سمنان با اعتبارات هفت هزار میلیارد ریال را از دیگر پروژه های ماندگار دولت ذکر کرد.

احداث دو استادیوم ورزشی در استان سمنان با 35 هزار متر مربع زیر بنا



وی احداث استادیوم 15 هزار نفری سمنان با حجم عملیات 17 هزار و 500 متر مربع و برآورد اعتبارات 180 میلیارد ریال و احداث استادیوم 15 هزار نفری شاهرود با حجم عملیات 17 هزار و 500 متر مربع و برآورد اعتبارات 180 میلیارد ریال را از مهمترین طرح های ماندگار در حوزه ورزش بر شمرد و گفت: احداث مجتمع فرهنگی و توانبخشی ایثارگران در سمنان با یک هزار متر مربع و اعتبار 70 هزار میلیارد ریال و در شاهرود 44 هزار متر مربع و اعتبارات 44 هزار میلیارد ریال در بخش فرهنگی استان نقش بسزایی دارد.

وی با اشاره به آزاد راه حرم تاحرم اظهار داشت:تسریع در عملیات آزاد راه حرم تا حرم قطعه قم – گرمسار در محدوده استان 30 کیلومتر و اعتبارات 5142.9 میلیارد ریال از پروژه های طرح ماندگار است.

استاندار سمنان بهسازی 29 کیلومتر از قطعه کاهک – عباس آباد با اعتبارات 200 میلیارد ریال، آسفالت راه های روستاهای بالای 50 خانوار، اجرای 10هزار طرح محرومیت زدایی توسط سپاه پاسداران، توسعه ناوگان حمل و نقل روستایی، کسب دانش فنی و تولید داروها و مواد اولیه وارداتی، راه اندازی مرکز هوانوردی عمومی و نهادینه کردن آن در صنعت هوایی کشور، گاز رسانی به شهرهای جدید وگاز رسانی به شهر بیارجمند، گازرسانی به هزار روستای جدید، اتصال خط لوله گاز به دو نیروگاه قدس سمنان و بسطامی شاهرود و تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز به احداث و بهره برداری شرکت ایران خودروی سمنان از پروژه های طرح ماندگار در استان سمنان هستند.

پیشرفت فیزیکی 80 درصدی پروژه ایران خودرو در سمنان



رهی، پیشرفت فیزیکی طرح ایران خودرو در سمنان را 80 درصد ذکر کرد و گفت: شرکت داروسازی ثنامد در شهرک صنعتی ایوانکی که 60 درصد پیشرفت دارد، واحد صنعت ساختمان نوین خزر مهدیشهر در شهرک صنعتی مهدیشهر که 73 درصد پیشرفت داشته، شرکت صنایع لاستیکی پارمیدا در شهرک صنعتی سمنان که 80 درصد پیشرفت دارد، واحد آریا ترانسفو قدرت در شهرک صنعتی ایوانکی که 72 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اختصاص بیش از 230 میلیارد ریال اعتبار برای طرح راه سازی در استان سمنان

استاندار سمنان از اختصاص 236 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 9 طرح راه سازی در این استان خبر داد.

رهی افزود: این اعتبارات در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی و بازدید از طرح های راه سازی استان سمنان اختصاص و ابلاغ شده است .

وی احداث سه تقاطع غیر همسطح را از جمله این طرح ها برشمرد و اظهار داشت: برای تقاطع غیر همسطح سرخه 26 میلیارد ریال، تقاطع غیر همسطح درجزین 25 میلیارد ریال و تقاطع غیر همسطح امیریه 25 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی از برنامه دو بانده شدن محور سمنان - فیروزکوه در محدوده استان سمنان خبر داد و افزود: برای اجرای محور گرمسار- فیروزکوه نیز در این سفر 35 میلیارد ریال اعتبار در نظرگرفته شده است.

رهی با اشاره به راه های چاه جام - بیارجمند و نیز کمربند جنوبی دامغان اظهار داشت: در این سفر جمعا 60 میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص یافت.

تعریض جاده دامغان - معلمان با 40 میلیارد ریال اعتبار



استاندار سمنان با اشاره به برنامه تعریض و بهسازی محور دامغان - معلمان و نیز احداث جاده دامغان - سرخ کریوه - گلوگاه گفت: برای مسیر دامغان - معلمان 40 میلیارد ریال و برای محور رخ گریوه - گلوگاه نیز 25 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

برخی از این راه ها محورهای ارتباطی استان سمنان به مناطق شمالی کشور و نیز استان اصفهان است که تاثیر بسزایی در ارتقای ایمنی ترافیک و نیز گسترش مسایل اقتصادی منطقه دارد.

ساخت مصلی نماز جمعه در همه شهرستان های استان سمنان

استاندار سمنان از ساخت مصلی در تمامی شهرستانهای استان سمنان نیز خبر داد و گفت: اعتبارات ساخت این مصلی ها بصورت متمرکز از ستاد ائمه جمعه کشور ابلاغ می شود.

رهی در خصوص اعتبارات حوزه های علمیه استان نیز گفت: حدود سی میلیارد ریال از سهم اعتبارات استان در خصوص حوزه های علمیه قرار می گیرد.

استاندار سمنان با اشاره به ابلاغ 109 میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی استان افزود: این اعتبارات به هفت شهرستان اختصاص یافته و اولویت هزینه هم اجرا و تکمیل پروژه های سفرهای ریاست محترم جمهوری به استان است.

تمامی مصوبات سفر مقام معظم رهبری در استان سمنان انجام شد

رهی با اشاره به سفر مقام معظم رهبری در سال 85 اظهار داشت: در این سفر 275 مصوبه با اعتباری بالغ بر دو هزارو220 میلیارد ریال داشتیم.

رهی با ابراز خرسندی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های سفر مقام معظم رهبری گفت: کلیه این پروژه ها انجام شده است.

سه سفر رئیس جمهور به استان سمنان 762 مصوبه داشت

استاندار سمنان گفت: سه سفر ریاست جمهوری به استان سمنان 762 و دو هزار و 350 مصوبه داشت.

رهی با اشاره به سفر دور اول دکتر احمدی نژاد در 23 خرداد ماه 1386 به استان سمنان اظهار داشت: این سفر 250 مصوبه و 600 پروژه با اعتبار چهار هزار و 921 میلیارد ریال به همراه داشت.

این مقام مسئول رشد فیزیکی این مصوبات و پروژه ها را 98 درصد ذکر کرد و گفت: متروی روباز پیشوا – گرمسار با 130 میلیارد تومان، خط 48 اینچ انتقال گاز و 42 اینچ میامی – دشت شاد با 560 میلیارد تومان و خط راه آهن سه خطه تهران – مشهد و برقی کردن راه آهن تهران – مشهد با سه هزار میلیارد تومان مهمترین پروژه های این دور سفر است.

تصویب 700 پروژه در سفر دوم دولت به استان سمنان



رهی با بیان اینکه ریاست جمهوری در 31 اردیبهشت 1388 سفر دوم خود به استان سمنان را انجام دادند، گفت: در این سفر 257 مصوبه و 700 پروژه با اعتبار شش هزارو850 میلیارد ریال به تصویب رسید.

استاندار سمنان با بیان اینکه این پروژه ها و مصوبات با رشد فیزیکی 84 درصدی در حال اجرا است، گفت: پروژه های ملی استانی آزاد راه تهران – مشهد سه هزارمیلیارد تومان، احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی تولید برق سمنان و شاهرود 700 میلیارد تومان شامل این مصوبات می شود.

255 مصوبه حاصل دور سوم سفرهیئت دولت به استان سمنان



وی چهاردهم آبان ماه 1389 را تاریخ سفر دور سوم ذکر کرد و گفت: این دور سفر همراه با 255 مصوبه و بالغ بر یک هزارو50 پروژه و ریز پروژه بود.

رهی اعتبار این سفر را 18 میلیارد و 670 ذکر کرد و گفت: میانگین کل درصد پیشرفت پروژه ها در این دور 43 درصد است.

عالی ترین مقام دولت در استان سمنان تصریح کرد: با تخصیص اعتبارات تملک دارائی استانی و ملی سال 90 تا پایان سال مالی جاری شهریور، 91 درصد تحقق مصوبات سفر دور سوم به بیش از 50 درصد می رسد.

رهی ادامه داد: کل اعتبارات بدون لحاظ پروژه های کلان از جمله مطالعه و اجرای طرح عظیم انتقال آب دریای خزر و احداث نیروگاه بخش خصوصی و ارتقاء محورهای مواصلاتی بین استانی و مطالعه و احداث راه آهن شاهرود – گرگان و راه آهن بادرود – گرمسار و تسهیلات بانکی می باشد.

استان سمنان پیشتاز در مسکن مهر کشور است

استاندار سمنان در ادامه، این استان را در ساخت واحدهای مسکن مهر از استان های ممتاز خواند و افزود: 13 هزار و 517 واحد مسکن در این استان آماده افتتاح است.

رهی با بیان اینکه در استان سمنان بیش از 46 هزار واحد مسکن در حال ساخت است، افزود: از این تعداد بیش از 44 هزار مسکن در قالب مسکن مهر احداث می شود.

وی با بیان اینکه 40 درصد از واحدهای مسکن مهر به صورت صنعتی و 60 درصد سنتی و با مشارکت تعاونی ها احداث شده است اظهار داشت: تاکنون بیش از سه هزار و 770 واحد مسکن مهر در این استان واگذار شده است.

وی گفت: با توجه به ابلاغ وزیر راه و شهرسازی واحدهای آماده افتتاح نیز در آینده توسط شخصیت های کشوری به بهره برداری می رسند و واحدهای در دست افتتاح مرحله دوم 12 هزار و 240 واحد می باشد.

اختصاص 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات به مسکن مهر استان سمنان



رهی یادآور شد: تاکنون برای ساخت مسکن مهر شش هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک مسکن پرداخت شده و قریب چهار هزار میلیارد ریال نیز در حال جذب است.

استاندار سمنان ایجاد زیرساختهای لازم اعم از آب، برق ، گاز و تلفن را در مسکن مهر استان سمنان مورد اشاره قرار داد و گفت: 11 مدرسه نیز با 150 میلیارد ریال اعتبار در مسکن مهر شهرهای مختلف در حال ساخت است که مهرماه به بهره برداری می رسند .

وی تصریح کرد: علاوه بر ساخت مدرسه 10 باب مسجد و نیز ایجاد مراکز خدماتی، پاسگاه انتظامی و ... در این مکانها پیش بینی شده است.

ساخت 12 هزار و 647 واحد مسکن مهر در استان سمنان



استاندار سمنان با اشاره به مسائل مطروحه در خصوص وضعیت مسکن مهر، افزود: تمام تلاش استانداری در این است که مسائل و مشکلات مردم و متقاضیان را در بخش مسکن مهر حل و فصل نماید و بسیاری از مشکلات در بخش تعاونی هاست که تعاونی ها با افرادی قرار داد منعقد کردند تا آنان مسکن را بسازند که در این زمینه مشکلاتی ایجاد گردیده و در این خصوص از رئیس کل دادگستری خواسته شد به مسائل مطروحه این بخش رسیدگی کند.

وی همچنین تعداد واحدهای مسکن مهر سمنان را 12 هزار و 647 واحد برشمرد و گفت: دو هزار و چهار واحد در مرحله اول افتتاح شد.

رهی تعداد واحدهای مسکن مهر در شهرستان شاهرود را 11هزار و 256 واحد ذکر کرد و گفت: تا کنون 800 واحد در این شهرستان افتتاح شده است.

ساخت چهار هزار و 370 واحد مسکن مهر در شهرستان دامغان



استاندار سمنان ادامه داد: در شهرستان دامغان نیز چهار هزار و 370 واحد مسکن مهر ساخته شده که از این تعداد 525 واحد افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه درشهرستان گرمسار دو هزار و 993 واحد احداث شده افزود: از این تعداد 311 واحد افتتاح شده است.

رهی تعداد واحدهای مسکن مهر در شهرستان مهدیشهر را دو هزار و 315 واحد اعلام کرد و گفت: تا کنون 132 واحد افتتاح شده است.

ساخت بیش از 5 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت



استاندار سمنان گفت: همچنین در شهرهای زیر 25 هزار نفر، چهار هزار و 15 واحد سنتی ساز و 993 واحد صنعتی ساز در حال احداث است که تا کنون 465 واحد در مرحله اول افتتاح و به متقاضیان واگذار شده است.

وی در خصوص آمار تفکیکی واحدهای خود مالکی در هرشهرستان گفت: در شهرهای بالای 25 هزار نفر یک هزارو975 واحد به صورت خود مالکی در دست ساخت می باشد.

وی اضافه کرد: تعداد 223 واحد خود مالکی در شهر سمنان، یک هزار و 189 واحد در شهر شاهرود، 147 واحد در شهردامغان و 416 واحد در شهر گرمسار می باشد .

برگزاری نمایشگاه ضیافت در سطح استان سمنان

استاندارسمنان همچنین افزود: برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا برای ماه مبارک رمضان (ضیافت 91) یکی از کارهای مهم در این عرصه بود.

رهی با بیان اینکه در سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان و مهدیشهر پنج نمایشگاه با 181 غرفه گشایش یافت، گفت: این نمایشگاه ها با استقبال خوب مردم همراه بود.

وی از برنامه ریزی برای توزیع 770 تن برنج تایلندی، 200 تن شکر، 150 تن گوشت مرغ با قیمت مصوب خبرداد و گفت: اقلامی نظیر روغن، خرما، تخم مرغ، لبنیات، برنج داخلی، قند و چای و سایر مایحتاج مورد نیاز به میزان کافی و با قیمت حداقل 10 درصد کمتر از نرخ های سطح بازار توزیع شد.

رهی با اشاره به اینکه همچنین 100 واحد صنعتی و فروشگاه زنجیره ای در طرح فروش فوق العاده کالا در سطح استان مشارکت داشتند، اظهار داشت: گوشت گرم وارداتی بره به صورت روزانه با نرخ 15 هزار تا 15 هزارو700 تومان توزیع شد.

توزیع گوشت مرغ دولتی با قیت چهار هزارو700 تومان در استان سمنان



رهی از توزیع گوشت مرغ دولتی با قیت چهار هزارو700 تومان از دهم تیرماه امسال در سطح استان خبر داد و گفت: به ازای توزیع هر کیلوگرم گوشت مرغ 5.2 کیلوگرم سویا به قیمت مصوب به مباشرین تحویل داده شد که مجموع اقدامات موجب شد استان سمنان به عنوان استان برتر در تنظیم بازار در سطح کشور شناخته و مورد تقدیر قرار گرفت .

رهی با بیان اینکه 57 بازرس در سطح استان طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان را انجام دادند افزود: این اقدامات و هماهنگی ها و پیگیری در خصوص تنظیم بازار در سطح استان بود که توسط دستگاههای متولی انجام پذیرفته است .

نرخ بیکاری در استان سمنان 12.1 در صد است

مقام عالی استان سمنان تعداد بیکاران استان سمنان را25 هزار نفر ذکر کرد.

رهی با بیان اینکه در استان سمنان 200 هزار فعال اقتصادی وجود دارد گفت: که با نرخ بیکاری 1.12 درصد، 25 هزار نفر بیکار در استان داریم.

استاندار سمنان با اشاره به ایجاد کار واشتغال برای این افراد اظهار داشت: مشکل اساسی ، بیکاری قشر تحصیل کرده است که با توجه به محدودیت استخدام در دستگاهها باید حرفه و فن مناسب برای شغل پیدا کنند.

رهی وضعیت اشتغال در استان سمنان را مناسب و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در رتبه های اول و دوم در زمینه اشتغال قرار داریم.

استاندار سمنان با بیان اینکه در سال گذشته 18 هزار و 110 نفر اشتغال تعهد شده برای استان بود، افزود: تا کنون 28 هزار و 158 اشتغال پایدار ایجاد شده است.

وی تصریح کرد:همچنین پیش بینی ایجاد اشتغال موقت در کل استان 52 هزار و 425 نفر بود که اشتغال ایجاد شده تا پایان اسفند امسال 52 هزار و 160 نفر با حدود 50 درصد است.

استانداری سمنان مصمم در پشتیبانی از واحد های تولیدی استان

استاندار سمنان با اشاره به وضعـیت واحدهای تولـیدی در این استان افزود: جمع کل پروانه های بهره برداری در استان یک هزار و 874 واحد می باشد.

وی ادامه داد: در زمینه کمک به واحدهای مشکل دار ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی تا کنون چهارجلسه برگزار شد و مشکلات، هشت واحد صنعتی در سمنان و چهارواحد صنعتی در گرمسار را برطرف گردید.

رهی ادامه داد: در جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلات 39 واحد صنعتی بررسی و برای هر واحد مصوبه ای اخذ شد تا مشکلات و مسائل آنان برطرف شود.

طرح توسعه بخش کشاورزی در استان سمنان درحال اجرا است

استاندار سمنان همچنین با اشاره به اهتمام جدی دولت خدمتگزار مبنی بر توسعه همه جانبه بخش کشاورزی افزود: در استان سمنان طرح توسعه بخش کشاورزی در حال اجراست.

رهی با بیان اینکه که در این زمینه ستاد اجرایی طرح توسعه تشکیل شده افزود: تا کنون 922 طرح با مبلغ 657 میلیون و 574 ریال و اشتغال زایی یک هزار و 888 نفر مورد بررسی قرار گرفته است.

رهی از پرداخت تسهیلات به 75 طرح به مبلغ 20 هزار و 848 میلیون ریال خبر داد و گفت: این طرح ها برای 96 نفر اشتغال زایی داشته است.

اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار جهت ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی استان سمنان

رهی همچنین در زمینه تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی در استان سمنان، افزود: با توجه به بحث و بررسی در کمیته تخصصی و تعیین شاخص ها و ضرایب تعیین شده برای هر شاخص اعتبارات طرح به مبلغ 200 میلیارد تومان به شهرستانهای استان مشخص و تعیین شد.

وی افزود: مابقی اعتبار تا سقف 241 میلیارد تومان به صورت متمرکز در اختیار ستاد اجرایی استان باقی ماند تا در آینده تصمیم گیری شود.

به گفته رهی شهرستان سمنان 34 میلیارد تومان، شاهرود 58 میلیارد تومان، دامغان 34 میلیارد تومان، گرمسار 22 میلیارد تومان و مهدیشهر 18 میلیارد تومان، آرادان 14 میلیارد تومان و میامی 20 میلیارد تومان اختصاص داده شد.

گزارشگر: محمد حسن مقدم نیا، عصمت سالار

