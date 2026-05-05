فشار بر معیشت و سلامت مردم راهبرد اصلی دشمن در جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلیرضا عبادی ظهر سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ضمن تبریک روز معلم و بزرگداشت مقام شهید مطهری بیان کرد: خدمت به مردم را بزرگترین توفیق الهی است.

وی با بیان اینکه امروز در شرایط جنگی و تحریم‌های ظالمانه قرار داریم، گفت: یکی از اصلی‌ترین راهبردهای دشمن در این جبهه بدون مرز، فشار بر سفره زندگی و معیشت مردم و حتی ایجاد محدودیت در بخش دارو و درمان است.

آیت‌الله عبادی ادامه داد: در این میان، سودجویانی که در داخل با احتکار و کارشکنی همراهی می‌کنند، عملاً در جبهه دشمن قدم می‌زنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه سلامت تنها محدود به تن نیست و ما با ابعاد مختلفی همچون سلامت روان و سلامت فکر روبرو هستیم، افزود: امروزه در کنار جنگ اقتصادی، آسیب‌های فکری که انسان را از ارزش‌های الهی جدا می‌کند، از بزرگترین بیماری‌های جوامع بشری است.

آیت‌الله عبادی به اشاره به سیره کلامی مرحوم آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی، بیان کرد: این مرجع بزرگ تقلید همواره تأکید می‌کردند که پس از انجام فرایض و واجبات الهی، بالاترین ثواب در خدمت به مردم و حل مشکلات آنان نهفته است.

وی با بیان اینکه هدف غایی نظام اسلامی این است که محیط درمان به گونه‌ای مدیریت شود که بیمار و خانواده‌اش، هیچ نگرانی و رنجی جز خودِ بیماری نداشته باشند، افزود: متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که فشار هزینه‌ها و مسائل جانبی، چنان بر دوش بیمار سنگینی می‌کند که اصل بیماری فراموش می‌شود لذا مسئولان باید با جهاد شبانه‌روزی، این دغدغه‌ها را به حداقل برسانند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: در فرهنگ اصیل اسلامی، معالجه و حفظ جان انسان‌ها بر هرگونه نگاه مادی و درآمدزایی اولویت دارد.

وی ادامه داد: نظام سلامت باید کانون ترویج فرهنگ ایثار و خدمت صادقانه باشد و نباید اجازه داد در شرایط سخت جنگ اقتصادی، سلامت و حیات مردم به ابزاری برای سودجویی عده‌ای خاص مبدل شود.