اجتماع بزرگ زاهدانی ها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مردم زاهدان همزمان با ایام سالروز شهادت شهدای «جنگ رمضان» و در راستای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب، سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار میشودد.
در این مراسم که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم پیشبینی میشود، مهدی جهانتیغی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به سخنرانی و تشریح آخرین تحولات منطقه و جایگاه محور مقاومت خواهد پرداخت.
همچنین مدیحهسرایی و مرثیهخوانی این مراسم بر عهده محسن محمدیپناه و مجتبی سرگزی از مداحان استان خواهد بود.
زمان برگزاری این اجتماع، سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه، ساعت ۲۰:۳۰ و مکان آن خیابان دانشگاه، روبهروی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان اعلام شده است.
