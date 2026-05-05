جنگ رمضان ابهت پوشالی آمریکا را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله مصطفی محامی ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از علما، ریشسفیدان و جوانان طایفه براهویی، با گرامیداشت یاد شهدا بهویژه «شهید جمهور» و تبریک انتخاب رهبری جدید، گفت: خداوند مصیبتهای اخیر را جبران میکند و این ابتلائات، جامعه را برای جهش و اقتدار بیشتر آماده میسازد.
امام جمعه زاهدان افزود: همانگونه که امام خمینی (ره) فرمودند جنگ هشتساله حقانیت ما را ثابت کرد، «جنگ رمضان» نیز مظلومیت و حقانیت ایران را به جهان نشان داد؛ بهگونهای که امروز حتی مخالفان نیز جنایات آمریکا و اسرائیل را جنایت جنگی میدانند. در این جنگ، ابهت پوشالی دشمنان شکسته شد و ثابت گردید نهتنها میتوان در برابر آنها ایستاد، بلکه میتوان آنها را به ذلت کشاند.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به نقشه دشمن برای تجزیه ایران، تصریح کرد: آمریکا و اسرائیل با تمام توان وارد میدان شدند، اما خداوند نقشه آنها را خنثی کرد. مردم نهتنها آشوب نکردند، بلکه به طرفداری از نظام به خیابان آمدند و سرمایه اجتماعی نظام تقویت شد. اقتدار نظامی ایران در تنگه هرمز به رخ جهانیان کشیده شد.
وی با استناد به شکستهای اخیر دشمن، گفت: سرنگونی جنگنده اف-۳۵ و عقبنشینی ناوهای آمریکایی نشان داد که خداوند قدرت آنها را بیاثر کرده است. امروز ابرقدرتی که با یک اخم حکومت عوض میکرد، برای باز کردن تنگه هرمز التماس میکند؛ این شروع ذلت آنها در دنیاست.
آیتالله محامی تأکید کرد: مذاکره با دشمن بیعدالت، جز طنز تلخ نیست. حضور ایران پای میز مذاکره برای آنها یک برگ برنده است، مگر آنکه از موضع اقتدار باشیم. مشکلات اقتصادی نیز نتوانست اراده مردم را متزلزل کند؛ چراکه دشمن ملت ایران را نشناخته است.
در پایان این نشست، محمدامیر براهویی به نمایندگی از طایفه براهویی، ضمن اعلام بیعت با رهبر معظم انقلاب، گفت: تمام اقوام بلوچ شاخههای یک درخت تنومند به نام «وحدت» هستند. تاریخ مبارزات ما علیه استعمارگران زرین است و گورستان متجاوزان در جایجای سیستان و بلوچستان گواه این مدعاست. ما تا جان داریم پاسدار عزت ایران خواهیم بود.
