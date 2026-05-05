حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بازدید میدانی از مناطق درگیر رانش در مسیر خط تغذیه گاز شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی، اظهار داشت: این بازدید با حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی انجام شد و آخرین وضعیت پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران افزود: رویکرد اصلی مدیریت استان، تمرکز بر مطالعات کارشناسی و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی در مناطق رانشی و حادثه‌خیز است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین با اشاره به تأکیدات استاندار در این حوزه گفت: تسریع در رفع موانع اجرایی و تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه خط تغذیه گاز در دستور کار دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران قرار گرفته است.

محمدی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه، از جمله اقداماتی است که برای کاهش خطرات احتمالی در این مناطق دنبال می‌شود..