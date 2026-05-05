هشدار نارنجی هواشناسی برای قم؛ طوفان، رگبار و تگرگ در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جوی ناپایدار از بعدازظهر روز سهشنبه وارد استان قم شده و تا اواخر وقت روز چهارشنبه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
هواشناسی استان قم با اعلام جزئیات این هشدار، از بروز پدیدههای جوی متنوع و بعضاً مخاطرهآمیز در سطح استان خبر داده است.
این ناپایداریها که ناشی از تقویت جریانات همرفتی در لایههای سطحی جو است، میتواند شرایط جوی ناپایداری را در تمامی مناطق استان رقم بزند.
روز سهشنبه شاهد بارشهای رگباری باران در نقاط مختلف استان خواهیم بود که در برخی ساعات با وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک، وقوع رعد و برق و حتی احتمال بارش تگرگ همراه خواهد شد.
شدت ناپایداریها در برخی مناطق ممکن است به گونهای باشد که اختلالاتی را در ترددهای شهری و بینشهری ایجاد کند و لازم است شهروندان تمهیدات لازم را در این خصوص مد نظر قرار دهند.
در روز چهارشنبه نیز اگرچه از شدت بارشها کاسته میشود، اما وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک همچنان به عنوان پدیده غالب در سطح استان ادامه خواهد داشت.
گستره اثر این سامانه تمامی مناطق استان قم را در بر میگیرد و به همین دلیل لازم است دستگاههای اجرایی و خدماترسان آمادگی لازم را برای مواجهه با پیامدهای احتمالی این شرایط جوی داشته باشند.
هواشناسی هشدار داده، شهروندان باید از ترددهای غیرضروری در زمان بروز پدیدههای شدید جوی خودداری کرده و از استقرار در کنار سازههای موقت و درختان فرسوده پرهیز کنند.
با توجه به احتمال وقوع تگرگ و رگبارهای شدید، تمهیدات لازم برای حفاظت از محصولات کشاورزی و همچنین ایمنی خودروها در دستور کار قرار گیرد.
قم- هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح نارنجی از فعالیت یک سامانه ناپایدار جوی همراه با بارشهای رگباری، وزش باد شدید، گرد و خاک و احتمال تگرگ در روزهای سهشنبه و چهارشنبه خبر داد.
