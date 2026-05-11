حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در پایتخت از اواخر وقت سه شنبه خبر داد و نسبت به کاهش کیفیت هوا و مخاطرات جوی هشدار داد.

خورشیدی در ادامه، با اشاره به آخرین نقشه های پیش یابی و مدل های هواشناسی اظهار کرد: از اواخر وقت فردا (سه شنبه) با نفوذ سامانه ای ناپایدار به منطقه، شاهد افزایش سرعت وزش باد در استان تهران خواهیم بود.

وی افزود: شدت وزش باد در برخی نقاط به حدی خواهد بود که احتمال وقوع طوفان گرد و خاک به ویژه در نواحی جنوبی و غربی استان و همچنین مناطق مستعد تهران وجود دارد. این پدیده می تواند منجر به کاهش دید افقی، افزایش غلظت گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با بیان اینکه این سامانه تنها به وزش باد محدود نمی شود، تصریح کرد: بر اساس هشدار سطح زرد صادر شده، به تدریج از اواخر وقت سه شنبه تا چهارشنبه شاهد بارش باران، رعد و برق و مه رقیق در برخی نقاط استان به ویژه دامنه ها و ارتفاعات خواهیم بود.

خورشیدی با اشاره به ماهیت ناپایدار این سامانه، از شهروندان خواست از تردد غیر ضروری در حاشیه ساختمان های نیمه کاره، داربست ها و درختان فرسوده خودداری کرده و نسبت به استحکام سازه های موقتی و گلخانه ها اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی تأکید کرد: در زمان وقوع طوفان گرد و خاک، بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز اجتناب کنند و در صورت خروج از منزل، حتماً از ماسک مناسب استفاده نمایند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می شود ضمن پرهیز از فعالیت های کوه نوردی و طبیعت گردی، تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به تجهیزات شهری و تأسیسات حساس به باد اندیشیده شود، همچنین رانندگان در جاده های استان به ویژه محورهای مواصلاتی غربی و جنوبی، احتیاط لازم را داشته باشند.