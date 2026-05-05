۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

تخصیص سهام عدالت به جاماندگان هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی نشده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تخصیص سهام عدالت به جاماندگان گفت: این موضوع در حال حاضر از امکان عملیاتی شدن برخوردار نیست زیرا نیازمند تصویب و اصلاح قوانین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع جاماندگان سهام عدالت تاکید کرد: هنوز در مراجع ذی ربط تصمیمی در زمینه تخصیص سهام عدالت به افراد فاقد سهم اتخاذ نشده و طرح موضوع نیازمند تصویب و اصلاح قوانین است که البته فرایند آن طولانی خواهد بود.

او با بیان این‌که این موضوع تخصیص سهام عدالت به جاماندگان هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی نشده است، افزود: اجرای چنین طرحی مستلزم اتخاذ تصمیم در دولت است؛ زیرا لازم است دولت سازوکاری را فراهم کند تا ضمن شناسایی سهام قابل واگذاری، افراد واجد شرایط بتوانند وارد چرخه دریافت سهام عدالت شوند که این موضوع در حال حاضر از امکان عملیاتی شدن برخوردار نیست.

این گزارش حاکی است: در روزهای گذشته، اعضای فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، طی نشستی در اتاق تعاون اعلام کرده بودند علاوه بر ۴۹ میلیون نفری که تا این لحظه سهامدار عدالت هستند، حداقل ۲۰ میلیون نفر دیگر از دریافت سهام عدالت جامانده اند.

کد مطلب 6820984
علی فروزانفر

