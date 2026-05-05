منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی و مخاطرات ناشی از آن در سطح استان اظهار کرد: تداوم وزش تندباد و طوفانهای لحظهای، خیزش کانونهای گرد و خاک و کاهش میدان دید تا پایان هفته در سطح استان پیشبینی میشود و شدت این شرایط در روز چهارشنبه بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به فعالیت سامانه جوی فاقد رطوبت در منطقه افزود: فعالیت این سامانه سبب وزش تندبادهای فصلی، نفوذ گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای عموم و نیز کاهش محسوس میدان دید در سطح استان، بهویژه در مناطق شمال، غرب و جنوب و محورهای جادهای میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با نام بردن از برخی محورهای تحت تأثیر این شرایط جوی گفت: محورهای جادهای در شهرستانهای فریدن، فریدونشهر، چادگان، بوئینمیاندشت، خوانسار، گلپایگان، سمیرم، شهرضا، دهاقان، اردستان، نائین، نطنز، کوهپایه، هرند، ورزنه، جرقویه، کاشان و آران و بیدگل و همچنین بخشهای انارک، امامزاده، مهاباد، زواره، چوپانان و مناطق مرکزی استان تحت تأثیر طوفان گرد و غبار و کاهش دید قرار میگیرند.
شیشهفروش با بیان اینکه براساس پیشبینیها در برخی مناطق سرعت باد تا ۹۰ کیلومتر در ساعت نیز خواهد رسید، تصریح کرد: گرد و غبار روزهای اخیر علاوه بر تندبادهای محلی، ناشی از وزش باد شدید در کشور عراق و نفوذ تودههای گرد و خاک از مناطق غربی کشور و نوار مرزی به داخل استان اصفهان است.
وی با اشاره به نقش کانونهای داخلی فرسایش بادی در تشدید این شرایط اظهار کرد: کانونهای فرسایش بادی دروناستانی در مناطق شمال و شرق اصفهان، همچنین کانونهای شناسایی شده در مجاورت کویر قم و سمنان و کانونهای نقطهای در شرق اصفهان و محدوده تالاب گاوخونی فعال شده و باعث کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید در مناطق شرق و شمال استان شدهاند. این شرایط مطابق پیشبینیها تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تأکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی از سوی ساکنان مناطق شهری و روستایی خاطرنشان کرد: شهروندان از توقف و پارک خودروها در مجاورت درختان بلند و غیرمقاوم خودداری کنند، نسبت به تثبیت سازههای ناپایدار، سقفهای کاذب، داربستها، تابلوها و اشیای رها شده در بام منازل، مدارس و کارگاههای صنعتی اقدام کنند و اصول ایمنی تردد در محورهای جادهای را در زمان طوفان گرد و غبار بهطور کامل رعایت کنند.
شیشهفروش با توصیه به رانندگان برای پرهیز از سفرهای غیرضروری در محورهای پرخطر جادهای در این شرایط افزود: کاهش شعاع دید، لغزندگی سطح راهها بر اثر رسوب گرد و خاک و کاهش تمرکز رانندگان از پیامدهای این وضعیت است و ضروری است رانندگان، ضمن تنظیم سرعت، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کرده و به هشدارها و توصیههای پلیس راه توجه ویژه داشته باشند.
وی همچنین به کوهنوردان، گردشگران، عشایر و دامداران هشدار داد و گفت: با توجه به وزش تندباد و احتمال کاهش دید، از صعود به ارتفاعات و تردد در مناطق مرتفع خودداری شود، چرا که خطر سقوط از ارتفاعات و بروز حوادث افزایش پیدا میکند.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان بر ضرورت پیشگیری از هرگونه حریق در عرصههای طبیعی تأکید کرد و افزود: از روشن کردن آتش در مراتع و پوششهای گیاهی و طبیعی باید جدّاً خودداری شود، زیرا وزش باد تند میتواند آتشسوزیهای گسترده و کنترلناپذیر ایجاد کند.
شیشهفروش با اشاره به ممنوعیت فعالیتهایی که منجر به تشدید گرد و خاک و آلایندهها میشود، اظهار کرد: هرگونه فعالیت خاکورزی و خاکبرداری غیرضروری، آتش زدن بقایای کشاورزی و فضای سبز، برخی فعالیتهای معدنی و حمل و نقل خاک و گچ و موارد مشابه، در این شرایط باید به حداقل ممکن کاهش یافته یا متوقف شود.
وی همچنین به بهرهبرداران بخش کشاورزی و دامپروری توصیه کرد: حفاظت از کندوهای زنبور عسل، گلخانهها، باغات، و واحدهای پرورش دام و طیور در برابر تندباد و اثرات گرد و غبار بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامدهای بهداشتی گرد و غبار گفت: رعایت توصیههای بهداشتی و حفاظت فردی در برابر گرد و خاک، بهویژه برای افراد آسیبپذیر، بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان ضروری است. استفاده از ماسک استاندارد، خودداری از ورزش و فعالیتهای بدنی سنگین در فضاهای باز در زمان اوج گرد و غبار و اقامت در فضاهای بسته با حداقل تبادل هوا با محیط بیرون توصیه میشود.
شیشهفروش در پایان ضمن تأکید دوباره بر رعایت اصول ایمنی در ترددهای جادهای، از شهروندان خواست: با توجه به کاهش میدان دید و احتمال بروز حوادث رانندگی، در صورت امکان از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و آخرین اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی، مدیریت بحران و پلیس راه را پیگیری و رعایت کنند.
