به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و هنری با رویکرد مشارکت‌محور، به‌ویژه در قالب پویش‌هایی همچون "جنگ رمضان"، می‌تواند نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی و انسجام فرهنگی در سطح استان ایفا کند.

وی افزود: در این راستا تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و مشارکت فعال هنرمندان و فعالان فرهنگی، برنامه‌هایی متناسب با نیازهای جامعه طراحی و اجرا شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: یکی از اولویت‌های مهم، برنامه‌ریزی برای گرامیداشت "روز کردستان" است که با هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و هنری و مشارکت شهرستان‌ها دنبال خواهد شد.

دریایی با اشاره به ضرورت بهبود فرآیندهای اداری گفت: راه‌اندازی سامانه "فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸)" گامی مؤثر در جهت تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها، افزایش شفافیت و ارتقای سطح پاسخگویی در مجموعه اداری خواهد بود.

وی تأکید کرد: برای تحقق اهداف فرهنگی استان، نیازمند هماهنگی بین‌بخشی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در تمامی شهرستان‌ها هستیم تا بتوانیم برنامه‌های فرهنگی را به شکل منسجم و اثرگذار اجرا کنیم.