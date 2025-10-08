به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اعلام کرد: جشنواره فرهنگی و هنری «سیاوچمانه»، به منظور پاسداشت موسیقی سنتی کُردی هورامان و تجلیل از زحمات سالها فعالیت هنری استاد عثمان هورامی، صدای ماندگار منطقه اورامان، در شهرستان سروآباد برگزار خواهد شد
علی اصغر دریایی افزود: این جشنواره با هدف ترویج و حفظ موسیقی کُردی اصیل منطقه هورامان برگزار میشود و از جمله برنامههای ویژه این رویداد، برگزاری مراسم نکوداشتی برای استاد عثمان هورامی است که سالها در زمینه موسیقی و آواز سیاوچمانه فعالیت کردهاند و در این راستا تأثیرات شگرفی بر فرهنگ و هنر منطقه داشتهاند.
دریایی در ادامه افزود: سیاوچمانه، که از دل کوهستانهای اورامان سرچشمه میگیرد، یکی از سبکهای مهم آواز کُردی است که در مناطق کردستان، کرمانشاه و سلیمانیه عراق رواج دارد و این آواز بدون همراهی ساز اجرا میشود و از نظر تاریخی و فرهنگی ارزش ویژهای برای مردم این مناطق دارد.
وی همچنین تاکید کرد: این جشنواره با همکاری نهادهای مختلف فرهنگی و اجرایی استان، همچون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانداری سروآباد و دیگر ارگانها برگزار میشودو هدف این همافزایی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی منطقه و حمایت از هنرمندان بومی است.
دریایی در پایان افزود: جشنواره سیاوچمانه گامی مؤثر در راستای حفظ میراث معنوی منطقه اورامان و تقویت هویت فرهنگی این منطقه خواهد بود.
این جشنواره با دبیری آزاد مرادی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری حیران هورامی، برگزار میشود.
مرادی که از فعالان شناختهشده حوزه فرهنگ و هنر منطقه است، مسئولیت هدایت و برنامهریزی این رویداد را بر عهده دارد.
