به گزارش خبرنگار مهر، شصتوششمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» امشب در شهر کرمانشاه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
این اجتماع در راستای حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با رهبر انقلاب و اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برنامهریزی شده است.
در این مراسم همچنین از مقام شامخ کارگران زحمتکش تجلیل خواهد شد و نقش آنان در پیشبرد اهداف کشور مورد تأکید قرار میگیرد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این برنامه امشب سهشنبه پانزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۲۱ آغاز میشود.
مسیر برگزاری این اجتماع از میدان تعاون (شهدای مدافع حرم) به سمت بانک ملی در ایستگاه ۶ تعیین شده و انتظار میرود شهروندان با حضور گسترده در این مراسم شرکت کنند.
