به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تجمعات مستمر، پرشور و حماسی آحاد مردم ولایتمدار، اجتماع بزرگ مردمی تحت عنوان «نحن منتقمون» همزمان با هفته دهم و در قالب موج شصت و پنجم (موج ۶۵) در کلان‌شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی ستاد مردمی برگزاری این مراسم، اجتماع باشکوه امشب دارای یک ویژه‌برنامه متمایز است و با حضور حماسی و پرشور جانبازان و ایثارگران، مراسم استقبال از جانباز سرافراز شهر و دیارمان، «حسین محمدی» برگزار خواهد شد.

این اجتماع باشکوه و حماسی، امشب (دوشنبه) چهاردهم اردیبهشت‌ماه رأس ساعت ۲۱ آغاز می‌شود. مسیر تجمع و حرکت عاشقان و ارادتمندان به میهن اسلامی در این راهپیمایی، از مبدأ میدان مرکزی شهر کرمانشاه آغاز شده و با گام‌های استوار مردم به سمت چهارراه نوبهار امتداد خواهد یافت تا نوای وحدت بار دیگر در خیابان‌های این شهر طنین‌انداز شود.

شایان ذکر است، این اجتماع بزرگ مردمی همچون شب‌ها و هفته‌های گذشته با شعار محوری و تأکید بر پیام روشنِ «در هر شرایطی پای کار ایرانِ‌جانمان هستیم» برگزار می‌شود تا جلوه‌ای بی‌نظیر از ایستادگی، بصیرت و وفاداری مردم غیور کرمانشاه در دفاع از کیان اسلامی به نمایش گذاشته شود.