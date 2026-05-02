به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تجمعات مستمر، پرشور و حماسی آحاد مردم ولایتمدار و انقلابی، اجتماع بزرگ مردمی تحت عنوان «نحن منتقمون» در قالب شصت و سومین شب (شب ۶۳) حضور اقتدارآفرین شهروندان، در کلانشهر کرمانشاه برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده از سوی ستاد مردمی برگزاری این مراسم، این اجتماع باشکوه که برای تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه برنامهریزی شده است، امشب (شنبه) دوازدهم اردیبهشتماه رأس ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد.
مسیر تجمع و حرکت عاشقان و ارادتمندان به میهن اسلامی در این راهپیمایی شبانه، از مبدأ پارک معلم در شهر کرمانشاه آغاز شده و با گامهای استوار مردم به سمت چهارراه امیرکبیر امتداد خواهد یافت تا نوای وحدت در خیابانهای این شهر طنینانداز شود.
شایان ذکر است، این اجتماع بزرگ مردمی همچون شبها و هفتههای گذشته با شعار محوری و تأکید بر پیام روشن و استوارِ «در هر شرایطی پای کار ایرانِجانمان هستیم» برگزار میشود تا بار دیگر جلوهای بینظیر از ایستادگی، بصیرت و وفاداری مردم غیور کرمانشاه در دفاع از کیان اسلامی به نمایش جهانیان گذاشته شود.
