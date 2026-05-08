به گزارش خبرنگار مهر، مردم متدین و انقلابی کرمانشاه امشب بار دیگر با حضور در صحنه، وفاداری خود را به ارزش‌های متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذارند. این مراسم در قالب شصت و نهمین سلسله نشست‌های بزرگ مردمی موسوم به «نحن منتقمون» تدارک دیده شده است.

هدف از برگزاری این اجتماع عظیم، تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب و بیعت مجدد با مقام معظم رهبری است. شرکت‌کنندگان در این مراسم بر ایستادگی در مسیر حق و تداوم راه شهدای گرانقدر در مقابله با استکبار جهانی تأکید خواهند کرد.

در بخش معنوی این مراسم، برنامه استغاثه برای تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) در نظر گرفته شده است. همچنین اقامه نماز استغاثه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و جوانان مومن کرمانشاهی، یکی از بخش‌های محوری و پرشور برنامه‌های امشب خواهد بود.

بر اساس فراخوان منتشر شده، این تجمع بزرگ مردمی رأس ساعت ۲۱ امشب، جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود. مسیر حرکت شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی و حماسی، از محدوده میدان فردوسی به سمت میدان آیت‌الله کاشانی تعیین شده است.

برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم بصیر و ولایت‌مدار کرمانشاه دعوت کرده‌اند تا با حضور آگاهانه خود، بار دیگر وحدت و انسجام امت اسلامی را در پاسداری از حریم ولایت و حمایت از مستضعفان جهان به تصویر بکشند.