به گزارش خبرنگار مهر، شصت و چهارمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» شامگاه یکشنبه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این مراسم با هدف اعلام حمایت از صنعت برق و نیروگاههای کشور و همچنین تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری برنامهریزی شده است.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این اجتماع از ساعت ۲۱ آغاز میشود و محل تجمع میدان معلم (سهراه مسکن) تعیین شده است.
شرکتکنندگان در این برنامه پس از تجمع، به سمت بلوار طاقبستان حرکت خواهند کرد و در این مسیر به اجرای برنامههای پیشبینیشده میپردازند.
در این رویداد مردمی، اقشار مختلف مردم حضور خواهند داشت و بر حمایت خود از ارزشهای انقلاب و پیشرفت کشور تأکید میکنند.
برگزارکنندگان این اجتماع اعلام کردهاند که این برنامه در راستای تقویت همبستگی اجتماعی و نمایش همراهی مردم با مسائل ملی برگزار میشود.
