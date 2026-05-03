به گزارش خبرنگار مهر، شصت و چهارمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» شامگاه یکشنبه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم با هدف اعلام حمایت از صنعت برق و نیروگاه‌های کشور و همچنین تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری برنامه‌ریزی شده است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این اجتماع از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و محل تجمع میدان معلم (سه‌راه مسکن) تعیین شده است.

شرکت‌کنندگان در این برنامه پس از تجمع، به سمت بلوار طاق‌بستان حرکت خواهند کرد و در این مسیر به اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده می‌پردازند.

در این رویداد مردمی، اقشار مختلف مردم حضور خواهند داشت و بر حمایت خود از ارزش‌های انقلاب و پیشرفت کشور تأکید می‌کنند.

برگزارکنندگان این اجتماع اعلام کرده‌اند که این برنامه در راستای تقویت همبستگی اجتماعی و نمایش همراهی مردم با مسائل ملی برگزار می‌شود.