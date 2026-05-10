به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله اجتماعات خودجوش و ولایی در سطح شهر، امشب بار دیگر کرمانشاه شاهد برگزاری مراسمی حماسی با عنوان «نحن منتقمون» خواهد بود. این اجتماع مردمی که حالا به ایستگاه هفتاد و یکم رسیده، به نمادی از پایداری و بصیرت اهالی این دیار تبدیل شده است.

این مراسم معنوی که با ایام منسوب به سالروز شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به روایتی مصادف شده، با حال و هوایی رضوی برگزار می‌شود. عزاداران و دلسوختگان اهل‌بیت (ع) در کنار تجدید میثاق با آرمان‌های نظام، ارادت خود را به ساحت قدسی امام هشتم شیعیان نشان خواهند داد.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی و تجمع با شعار محوری ایستادگی پای وطن در هر شرایطی، بر وحدت ملی و صیانت از اقتدار ایران اسلامی تاکید می‌کنند. این حضور پاسخی قاطع به توطئه‌های دشمنان و اعلام وفاداری مجدد به بیعت با رهبر معظم انقلاب در مسیر دستیابی به تمدن نوین اسلامی است.

بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام شده، این مراسم از ساعت ۲۱ امشب، یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. مسیر حرکت تجمع‌کنندگان، از مبدأ میدان مرکزی کرمانشاه به سمت چهارراه نوبهار پیش‌بینی شده است که با حضور مداحان و سخنرانان مذهبی همراه خواهد بود.

ستاد برگزاری این اجتماع بزرگ از عموم خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جوانان غیرتمند کرمانشاهی دعوت کرده است تا با شرکت در این مسیر معنوی، بار دیگر پیوند ناگسستنی میان مردم و ارزش‌های والای جمهوری اسلامی را در فضای شهر طنین‌انداز کنند.