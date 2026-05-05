واکنش علمای اهل سنت پاکستان به جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، علامه حافظ محمد طاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، در واکنش به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد که جهان اسلام از تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران عمیقاً متأثر است و شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی آیتالله سید علی خامنهای را خبری غمانگیز برای امت اسلامی دانست.
وی با دعوت به صبر، وحدت و پرهیز از تنش، هشدار داد که دشمنان اسلام در پی تضعیف کشورهای اسلامی از جمله ایران و پاکستان هستند و تلاش میکنند از طریق بحرانسازی، انسجام جهان اسلام را هدف قرار دهند.
رئیس شورای علمای پاکستان همچنین با تأکید بر جایگاه آیتالله خامنهای در میان امت اسلامی گفت که ایشان نه متعلق به یک ملت خاص، بلکه از رهبران برجسته جهان اسلام بودند که مورد احترام گسترده قرار داشتند.
اشرفی افزود که دشمنان با طرح روایتهای انحرافی در پی ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و القای شکاف میان کشورهای اسلامی هستند، در حالی که این سناریوها با هدف تفرقهافکنی طراحی شدهاند و ماهیت واقعی دشمنان را آشکار میسازند.
فراخوان به همبستگی با ایران و انتقاد از سکوت دولت پاکستان
مولانا فضل الرحمان، عالم برجسته اهل سنت دیوبندی و رئیس جمعیت علمای اسلام پاکستان، در پی شهادت آیتالله سید علی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در صفحه اینستاگرام خود این رویداد را «فاجعهای بزرگ» توصیف کرد و از فشارهای وارد بر دولت پاکستان انتقاد نمود که به گفته او از محکوم کردن رسمی آمریکا و اسرائیل خودداری کرده است.
وی با تأکید بر حمایت از ایران، این کشور را «برادر اسلامی» پاکستان خواند و اعلام کرد که اسلامآباد باید در برابر تجاوز اسرائیل موضعی روشن و همبسته با ایران اتخاذ کند. فضلالرحمان همچنین با ابراز نارضایتی از رویکرد دولت، خواستار توجه جدیتر به تحولات منطقه و بررسی پیامدهای آن برای پاکستان شد.
در ادامه، هیأتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست سفیر ایران در پاکستان با مولانا فضلالرحمان در اسلامآباد دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار، وی با تأکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی، بر تشکیل یک بلوک واحد کشورهای مسلمان و احترام به حاکمیت دولتهای اسلامی تأکید کرد و هشدار داد که فقدان همبستگی میتواند زمینه سوءاستفاده قدرتهای خارجی را فراهم کند.
وی همچنین به موضوع فلسطین اشاره کرده و خواستار آزادی این سرزمین شد. در بیانیه منتشرشده آمده است که دو طرف در این دیدار درباره جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای آن نیز گفتوگو کرده و بر اهمیت صلح پایدار در منطقه تأکید داشتهاند.
فراتر از مرزهای فرقهای؛ امت واحده اسلامی
مولانا طارق جمیل، از علمای برجسته دیوبندی پاکستان و مبلغ شناخته شده بینالمللی، با اشاره به وضعیت جهان اسلام اظهار داشت که امت اسلامی طی حدود ۳۰۰ سال گذشته با دورهای از ضعف مواجه بوده است، اما در شرایط اخیر «خبرهای خوشی» برای مسلمانان بهویژه از سوی ایران به گوش رسیده است.
وی با تأکید بر وحدت امت اسلامی گفت که در این مقطع حساس، نباید اختلافات فرقهای مطرح باشد و هویت اصلی مسلمانان فراتر از تقسیمبندیهای مذهبی مانند شیعه، سنی، دیوبندی یا بریلوی است، بلکه همه در چارچوب «امت واحده اسلامی» تعریف میشوند. وی همچنین بر پرهیز از خشونت و تمرکز بر مشترکات دینی و قرآنی تأکید کرد.
ضرورت دیپلماسی و صلح منطقهای در برابر ناکارآمدی نهادهای بینالمللی
مفتی منیبالرحمان، مفتی اعظم و از علمای برجسته اهل سنت بریلوی پاکستان، اعلام کرد که کشورش در کنار ایران ایستاده و هیچ اختلاف مذهبی میان مسلمانان نباید مانع همبستگی شود. وی با انتقاد از عملکرد نهادهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، آن را در تحقق صلح جهانی ناکام دانست و بر ضرورت تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری آتشبس و ثبات منطقهای تأکید کرد.
مسئولیتپذیری رهبران و پرهیز از توهین به مقدسات مذاهب
محمد علی میرزا، عالم و محقق اهل سنت بریلوی پاکستان از طریق فعالیتهای رسانهای بهویژه در یوتیوب به بیان دیدگاههای دینی و اجتماعی میپردازد. وی با برگزاری دروس آنلاین و طرح مباحث حساس مذهبی و اجتماعی، بهدلیل صراحت در بیان و ورود به موضوعات چالشی، در میان مخاطبان خود شناخته شده است.
وی در یکی از سخنرانیهای خود با اشاره به وضعیت جهان اسلام گفت که مسلمانان همواره در آرزوی حاکمان صالح و شایسته بودهاند و در تاریخ، از یاران پیامبر با حسرت و احترام یاد کردهاند. وی گفت: در شرایط کنونی نیز چهرههایی در میان امت اسلامی وجود داشتهاند که نمونهای از ایمان و مسئولیتپذیری دینی بودهاند و باید از آنها بهعنوان الگو یاد کرد.
این عالم پاکستانی همچنین تأکید کرد که اختلافات فرقهای نباید مانع بیان حقیقت و وحدت امت اسلامی شود و هرگونه توهین به مقدسات مذاهب مختلف را مردود دانست.
محمد علی میرزا در ادامه سخنان خود به نقل روایتی درباره رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت که برخی منابع رسانهای در پاکستان از آگاهی تهدیدهای امنیتی علیه ایشان خبر دادهاند و پیشنهاد انتقال به مکان امن مطرح شده بود، اما ایشان بر ماندن در کنار مردم تأکید داشته است.
وی این رفتار را نشانهای از نوع خاصی از رهبری و همراهی با جامعه توصیف کرد و آن را در چارچوب بحث «مسئولیتپذیری رهبران در شرایط بحران» تحلیل نمود.
محکومیت تروریسم دولتی و فراخوان به اتحاد منطقهای
حافظ نعیمالرحمان، رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان، با ابراز تأسف از شهادت حضرت آیتالله خامنهای، این حادثه را ضایعهای بزرگ نهتنها برای ایران بلکه برای کل امت اسلامی توصیف کرد. وی در کنفرانس خبری در کراچی، اقدام علیه ایران را بهشدت محکوم کرده و آمریکا و اسرائیل را «دولتهای تروریستی» خواند که به گفته او، با نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل، صلح جهانی را تهدید میکنند.
وی تأکید کرد که هدف قرار دادن رهبران کشورها، «بدترین شکل تروریسم دولتی» است و جامعه جهانی باید فوراً در برابر این روند خطرناک واکنش نشان دهد.
حافظ نعیم الرحمان با اشاره به تحولات اخیر، اعلام کرد که جهان اسلام در وضعیت غم و خشم قرار دارد و خواستار برگزاری اعتراضات مسالمتآمیز شد.
وی با تأکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی افزود: اختلافات فرقهای باید کنار گذاشته شود و کشورهای اسلامی همراه با قدرتهای منطقهای مانند چین و روسیه باید جبههای متحد در برابر فشارهای خارجی تشکیل دهند.
حافظ نعیم الرحمان همچنین سیاستهای آمریکا را عامل اصلی بحرانهای منطقه دانست و اظهار داشت که پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه بیش از آنکه در خدمت کشورهای میزبان باشند، در راستای منافع اسرائیل عمل میکنند.
وی با ستایش از نقش ایران در مقابله با فشارهای خارجی، تأکید کرد که در صورت تشدید بحران، پیامدهای آن محدود به ایران نخواهد بود و کل منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. حافظ نعیمالرحمان همچنین از کشورهای اسلامی خواست همکاریهای خود را گسترش دهند و پاکستان نیز روابط خود را از سطح فعلی فراتر برده و شامل ایران، ترکیه و کشورهای خلیج فارس کند. وی همچنین بر ضرورت پایان دادن به جنگها و تنشهای منطقهای از طریق گفتوگو تأکید کرد و گفت امت اسلامی باید با کنار گذاشتن اختلافات، در برابر «قدرتهای سلطهگر» متحد شود.
حمایت از ایران و هشدار نسبت به حضور نظامی آمریکا در منطقه
مفتی تقی عثمانی، از علمای برجسته و مفتیان بزرگ دیوبندی پاکستان، با اشاره به تحولات اخیر منطقه، بر ضرورت حمایت از ایران در برابر حملات خارجی تأکید کرد و خواستار کنار گذاشتن اختلافات مذهبی در شرایط حساس کنونی شد.
وی با ابراز تأسف از برخی رویکردهای فرقهای گفت: باعث تاسف است که برخی تصور میکنند چون به کشوری با اکثریت شیعه حمله شده، این موضوع ارتباطی به دیگران ندارد. وی تصریح کرد که حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نه به دلیل مذهب، بلکه به این دلیل است که ایران بخشی از امت اسلامی و دارای مواضع مستقل در برابر قدرتهای جهانی است.
مفتی تقی عثمانی همچنین با اشاره به نقش پایگاههای نظامی آمریکا در برخی کشورهای منطقه گفت: این حضور موجب تشدید تنشها شده و ایران نیز در واکنش به استفاده احتمالی از این پایگاهها علیه خود، مواضع هشدارآمیز اتخاذ کرده است.
وی هدف اصلی این تحولات را ایجاد اختلاف میان مسلمانان دانست و تأکید کرد: دشمنان تلاش دارند با دامن زدن به شکافهای داخلی، بر منطقه تسلط یابند.
ابراز همبستگی و تسلیت به ملت ایران
مفتی عقیلالرحمان پیرزاده، مفتی اعظم اسلامآباد و رئیس کمیته علمای امان (صلح) پاکستان، در پی شهادت سید علی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، و دیگر مقامات ارشد در حملات اخیر به تهران، با ابراز اندوه و تأسف عمیق، این اقدام را تراژیک توصیف کرد. وی ضمن اعلام همبستگی با ملت ایران، مراتب تسلیت خود را به دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران تقدیم و تأکید کرد: «در این شرایط دشوار، در غم و اندوه برادران و خواهران خود در کشور همسایه، ایران، شریک هستیم».
نظر شما