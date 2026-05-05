به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا امروز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون در سخنانی اعلام کرد: آتش‌بس با ایران پایان نیافته است. آتش‌بس با ایران در حال حاضر برقرار است و ما اوضاع را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت.

وزیر جنگ آمریکا سپس ادعا کرد: امیدواریم با ایران به توافق برسیم. تجارت دریایی جریان خواهد داشت. ما به دنبال جنگ نیستیم. پروژه ای که ما در تنگه هرمز راه‌ اندازی کردیم (محاصره دریایی ایران) موقتی است و جهان باید در این خصوص کمک کند.

پیت هگست سپس بی اشاره به اینکه کشورش آغاز کننده تجاوز علیه ایران و نیز محاصره دریایی ایران بوده است، اضافه کرد: ما از ایران می‌ خواهیم تا در اقدامات خود احتیاط کند تا اطمینان حاصل شود که اوضاع پایین‌ تر از آستانه نقض آتش‌ بس باقی می‌ ماند.

از سوی دیگر، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در سخنانی با اذعان با ناکامی کشورش در وعده های داده شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز، ادعا کرد: وقت آن رسیده است که کسانی که در تنگه هرمز منافعی دارند، پا پیش بگذارند. ایران از زمان اعلام آتش‌بس، ۱۰ بار به نیروهای ما حمله کرده است، اما این حملات دور از حدی هستند که آمریکا را به ازسرگیری عملیات جنگی وادارد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مدعی شد: ایران از زنجیره تأمین جهانی به عنوان سلاح استفاده می‌کند!