به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المانیتور، ایران با حملات تلافی جویانه موشکی به اراضی اشغالی، مراکز مرتبط با آمریکا و زیرساخت‌ های آن در منطقه‌ پاسخ داد، در حالی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور عملا حمل و نقل دریایی از طریق تنگه هرمز را کنترل کرده است.

المانیتور در ادامه اضافه کرد: بر اساس داده‌ های ردیابی کشتی‌ ها، تنها ۴ کشتی تجاری در ۲۴ ساعت قبل از صبح امروز سه‌ شنبه از این تنگه عبور کرده‌ اند؛ زیرا تردد دریایی از طریق این آبراه کلیدی علیرغم تلاش‌ های آمریکا برای بازگشایی آن، همچنان تقریباً متوقف است.