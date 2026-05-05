به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، شرکت دولتی قطر انرژی وضعیت اضطراری در عرضه گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) به مشتریان خود را تا اواسط ماه ژوئن تمدید کرده است.

بر اساس این گزارش، تأسیسات راس‌لفان قطر در ماه مارس بر اثر حملات موشکی دچار آسیب شده بود و این موضوع بر روند تولید و صادرات گاز این کشور تأثیر گذاشته است.

قطر انرژی دلیل اصلی تمدید وضعیت اضطراری را «مسدود بودن تقریباً کامل تنگه هرمز برای تردد تانکرها» عنوان کرده و اعلام کرده است که این محدودیت‌ها مانع ارسال محموله‌های ال‌ان‌جی به بازارهای بین‌المللی شده است.