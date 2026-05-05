به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه «تانکر ترکرز» در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: قایق‌ های کوچک تهاجمی ایران سال‌ هاست که همیشه دردسر ساز بوده‌ اند. آن‌ ها تحت مدیریت سپاه پاسداران فعالیت می‌ کنند و توانایی حمله به اهداف خود را دارند.

این پایگاه در پاسخ به ادعای مضحک شب گذشته وزارت جنگ آمریکا مبنی بر حمله به قایق های کوچک ایران در تلاش برای بازگشایی تنگه هرمز، در ادامه اضافه کرد: غرق کردن کشتی‌ های بزرگ تر نیروی دریایی برای بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست. این قایق‌ های کوچک هستند که دردسر را طولانی‌ تر می‌ کنند.

نیروی دریایی سپاه پیش‌تر اعلام کرده بود که ناوهای جنگی اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند و کشتی‌های تجاری نیز صرفاً با کسب مجوز از جمهوری اسلامی ایران می‌توانند تردد داشته باشند بر همین اساس به دلیل شیطنت دشمن آمریکایی، شاهد شدیدتر شدن کنترل‌ها هستیم.

رئیس جمهور آمریکا، طی روزهای گذشته سخن از طرح‌هایی برای از سرگیری ترددها در تنگه هرمز خبر داده بود اما روز گذشته سه شناور که قصد عبور غیرمجاز از تنگه هرمز را داشتند، با شلیک اخطار نیروهای دریایی سپاه و ارتش مواجه و مجبور به تغییر مسیر به سمت عمق خلیج فارس شدند.

در همین حال، ادعای نیروی دریایی آمریکا مبنی بر انهدام چند شناور نظامی سپاه، توسط منابع محلی و رسمی رد شد.

به گفته شاهدان محلی، شناورهای هدف‌گرفته‌شده، قایق‌ها و لندینگ‌کرافت‌های غیرنظامی و باری بودند که در مسیر معمول و تاریخی خود از عمان به بندرعباس مشغول حمل کالا بودند. در این حادثه متأسفانه ۵ تن از هموطنان به شهادت رسیدند و آمریکا باید در قبال این جنایت پاسخگو باشد.