ورود نخستین کمباین چندمنظوره به باغات چای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور با بیان این که رونمایی از کمباین چندمنظوره چای تحولی عظیم در صنعت چای کشور دربر خواهد داشت، گفت: این اقدام نقطه عطفی در تاریخ صنعت چای کشور است که میتواند چهره سنتی باغات چای کشور را دگرگون کرده و نویدبخش جهشی بزرگ در بهرهوری و کاهش هزینههای تولید شود.
وی اظهار کرد: این کمباین چندمنظوره باعث کاهش هزینههای کارگری، افزایش سرعت و کیفیت، کاهش ضایعات، و تحول در بهرهوری تولید خواهد شد و به کشاورزان اجازه میدهد تا در بازههای زمانی کوتاه حجم بیشتری از محصول را برداشت کنند.
انتظار میرود با بررسی عملکرد و سازگاری این دستگاه با شرایط اقلیمی باغات چای شمال ایران، بستری برای بومیسازی و گسترش استفاده از ماشینآلات مکانیزه فراهم شود که هماکنون با حمایتهای سازمان چای کشور یک شرکت دانشبنیان داخلی نیز شروع به تولید این دستگاه کرده است.
