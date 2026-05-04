تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی ۳۳ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از افزایش ۳۳ درصدی تسهیلات و اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی افزود: با نگاه ویژه وزیر جهاد کشاورزی به بخش مکانیزاسیون در راستای ورود فناوری‌های نوین به بخش تولید و ارتقای امنیت غذایی و همچنین مساعدت بانک عامل، در شرایط حال میزان ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی به این حوزه تخصیص یافت.

وی ادامه داد: این اعتبارات تسهیلاتی برای خرید ماشین‌ها، ادوات و تجهیزات در زیربخش‌های مختلف کشاورزی و با اولویت توسعه فناوری‌های نوین در زیربخش‌های مکانیزاسیون زراعت، باغی، گلخانه، گیاهان دارویی، جنگل و مرتع، دام و طیور و آبزیان منطبق با برنامه‌های توسعه‌ای وزارت جهاد کشاورزی، عملیاتی و برش استانی آن تهیه شده است.

ذوالفقاری تصریح کرد: فاز نخست این اعتبار به میزان ۴ هزار میلیارد تومان در ۶ ماهه نخست سال جاری و ۴ هزار میلیارد تومان دیگر در ۶ ماهه دوم تخصیص پیدا می‌کند.

وی در عین حال اظهار امیدواری کرد که در شرایط کنونی کشور با جذب حداکثری این اعتبار گامی موثر در راستای تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در بخش کشاورزی برداشته شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: متقاضیان و بهره‌برداران بخش کشاورزی می‌توانند با مراجعه به ادارات امور فناوری‌های مکانیزه استان‌ها و شهرستان‌ها از این تسهیلات استفاده کنند.