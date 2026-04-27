به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی ورود ماشین‌آلات و تجهیزات جدید در فهرست مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی را گامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های تولیدی دانست.

وی اعلام کرد: با بررسی فنی و کارشناسی، ۱۳۳ مدل جدید از ماشین‌ها، تجهیزات و ادوات کشاورزی به فهرست مدل‌های این مرکز اضافه شده است.

ذوالفقاری، هدف از این اقدام را همگام‌سازی تجهیزات موجود در بازار با نیازهای روز کشاورزان، ارتقای سطح مکانیزاسیون در کشور، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری در سطح مزارع و همچنین تشویق کشاورزان به استفاده از فناوری‌های نوین عنوان کرد.

وی تاکید کرد: این فهرست جدید، طیف گسترده‌ای از تراکتورها و ماشین‌های برداشت گرفته تا ادوات تخصصی و جدید و فناوری نوین را دربر می‌گیرد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی تصریح کرد: ورود این ۱۳۳ مدل به فهرست مورد تایید، به نفع کشاورزان و بهره‌برداران خواهد بود، چراکه با اضافه شدن این تجهیزات، امکان خرید این ماشین‌ها با استفاده از تسهیلات بانکی و وام‌های حمایتی برای تهیه این مدل‌های جدید فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: این مرکز با بررسی دقیق مشخصات فنی این ادوات، اطمینان حاصل کرده‌اند که این مدل‌ها با استانداردهای لازم برای بهبود فرآیندهای کشاورزی در ایران مطابقت دارند.

ذوالفقاری گفت: با اضافه شدن این تعداد ماشین و ادوات به فهرست ماشین‌های مورد تایید و حمایت این مرکز، در کل ۲۱۰‌۸ نوع و مدل انواع ماشین‌ها و تجهیزات در زیربخش‌های مکانیزاسیون زراعت، باغبانی، گلخانه، دام، طیور و آبزیان می‌تواند به صورت خرید تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی درهمین حال از فعالان و تولیدکنندگان این حوزه دعوت کرد تا برای بررسی جزئیات دقیق مدل‌های اضافه شده و شرایط استفاده از تسهیلات مرتبط، به مراجع ذی‌صلاح و سامانه مرکز به آدرس agmidc.maj.ir مراجعه کنند.