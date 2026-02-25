به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ در نشست ستاد برداشت غلات و دانه‌های روغنی اظهار کرد: هدف اصلی این نشست ایجاد هماهنگی برای برداشت محصولات زراعی با حداقل افت و ریزش و افزایش بهره‌وری ناوگان برداشت در کشور است.

وی بر نقش راهبردی برداشت مکانیزه در امنیت غذایی کشور تاکید و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۲ هزار دستگاه کمباین در کشور فعال است که سالانه برداشت نزدیک به ۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی که تامین‌کننده نیاز غذایی جمعیت ۸۵ تا ۹۰ میلیون نفری کشور هستند را انجام می‌دهند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با ارائه آمار تولید سالانه گفت: هر سال حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن گندم و حدود ۳ میلیون تن جو، کلزا و ذرت دانه‌ای از مزارع کشور برداشت می‌شود، اما میزان ریزش محصولات هنگام برداشت با کمباین در کشور بالا است و این موضوع یک ضعف جدی در زنجیره تولید محسوب می‌شود.

وی با بیان این که حدود ۶۵ درصد کمباین‌ها و تراکتورها عمر مفید خود را سپری کرده‌اند، تصریح کرد: فرسودگی ناوگان ماشین‌های کشاورزی در ریزش محصولات نقش دارند و در حال حاضر حدود ۶۵ درصد کمباین‌های برداشت به حدود ۸ هزار ساعت کار خود رسیده است.

ذوالفقاری در همین حال افزود: حدود ۵۰ درصد اراضی کشور ناهموار هستند و کار در اراضی شیبدار، استهلاک ماشین‌آلات را افزایش می‌دهد.

وی گفت: کاهش ضایعات و ریزش محصول در گرو جوان‌سازی ناوگان برداشت است و باید سازوکارهای لازم برای تسریع در این فرآیند فراهم شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی اجرای معاینه فنی کمباین‌ها را دومین محور مهم برنامه‌ها و راهکارها دانست و اذعان کرد: ماشین‌آلات نو و مستهلک، در صورت تنظیم نبودن و عملکرد نامناسب می‌توانند موجب افزایش ضایعات شوند، بنابراین معاینه فنی دقیق و منظم کمباین‌ها باید به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

وی درباره حمایت‌های مالی نیز تصریح کرد: در سال جاری ۶ هزار میلیارد تومان خط اعتباری مکانیزاسیون با توافق میان مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع وابسته و بانک کشاورزی اختصاص یافته که تاکنون ۴.۶ هزار میلیارد تومان آن با نرخ کارمزد ۲۳ درصد جذب شده است.