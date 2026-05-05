محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در حاشیه مراسم چهلم شهادت وزیر اطلاعات، درباره وضعیت واحدهای آسیب‌دیده در سطح استان گفت: در مجموع ۵۷ هزار واحد دچار خسارت‌های جزئی تا کلی تخریبی و نیازمند مقاوم‌سازی هستند که اکثریت آن مربوط به شهر تهران است.

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد بازسازی کشور، بازسازی کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون جمعیت) به عهده شهرداری‌ها و بازسازی مناطق مسکونی و تجاری زیر یک میلیون جمعیت به عهده بنیاد مسکن است. استان نیز نقش نظارت عالیه را بر عهده دارد.

معتمدیان تصریح کرد: در استان تهران حدود ۸ هزار واحد خسارت دیده‌ایم که بخش قابل توجهی مربوط به خسارت‌های جزئی است و توسط بنیاد مسکن برآورد و پرداخت شده است. واحدهایی که تخریب کامل داشته‌اند نیز در دستور کار بازسازی و نوسازی قرار دارند.

استاندار تهران در ادامه به موضوع بازار و گرانی‌ها اشاره کرد و گفت: جلسات ستاد تنظیم بازار در استانداری تهران با حضور اعضا برگزار و وضعیت افزایش قیمت‌ها رصد و پایش می‌شود. بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش عوامل اثرگذار مثل دستمزدها، هزینه‌های آب، برق و گاز است که جنبه رسمی دارد و باید از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین تکلیف شود.

وی تأکید کرد: با توجه به ماموریت ویژه دولت، تشدید نظارت‌ها را در شهر تهران شاهد خواهیم بود و به شدت با کسانی که در افزایش غیرمنطقی و غیرقانونی قیمت‌ها نقش دارند، برخورد می‌شود.