ایرج زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و ضرورت آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس، اظهار داشت: آموزش و پرورش استان برای برگزاری حضوری کلاس‌های درس در مهرماه آمادگی کامل دارد و تمام تمهیدات لازم برای استقبال از دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید اندیشیده شده است.

وی افزود: ایلام نخستین استانی بود که از دی ماه سال گذشته ذخیره‌سازی کتاب‌های درسی را آغاز کرد و اکنون بیش از ۹۶ درصد کتاب‌های مورد نیاز دانش‌آموزان تامین شده و مابقی نیز به زودی توزیع خواهد شد؛ بدون شک این اقدام، نشان از برنامه‌ریزی دقیق و منسجم آموزش و پرورش استان برای آغاز سال تحصیلی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه نام‌نویسی بیش از ۹۰ درصد از نوآموزان پایه اول ابتدایی پایان یافته است، گفت: حضور حدود ۸۳۰۰ نفر در کلاس‌های درس پیش‌بینی شده و تاکنون ۹۸ درصد آنان نام‌نویسی شده‌اند و دو درصد باقی‌مانده نیز بیشتر از میان نوآموزان عشایر هستند که مدارس عشایری برای انجام سنجش سلامت در کنار خانواده‌ها حضور می‌یابند تا روند نام‌نویسی آنان پیش از آغاز مهر بدون مشکل پایان یابد.

وی با اشاره به اهمیت سنجش سلامت نوآموزان در پایه اول ابتدایی، تصریح کرد: این فرآیند، نقش مهمی در شناسایی به‌موقع مشکلات جسمی، بینایی، شنوایی و روانی دانش‌آموزان ایفا می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات درمانی و آموزشی مناسب به آنان باشد؛ امید داریم تمام نوآموزان پیش از آغاز سال تحصیلی، مراحل سنجش را طی کنند و با آمادگی کامل وارد کلاس‌های درس شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با تلاش‌های انجام‌شده، هیچ دغدغه‌ای در زمینه تامین کتاب، فضای آموزشی و نیروی انسانی برای آغاز سال تحصیلی وجود ندارد.

وی در پایان از خانواده‌ها خواست با همکاری و مشارکت فعال، مجموعه آموزش و پرورش را در برگزاری هرچه بهتر کلاس‌های درس یاری کنند تا دانش آموزان بتوانند بدون هیچ مشکلی سال تحصیلی خود را آغاز کنند.