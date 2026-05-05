شهادت ۲ هزار و ۷۰۲ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون و در پی حملات رژیم صهیونیستی ۲ هزار و ۷۰۲ نفر شهید شدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، حملات رژیم صهیونیستی همچنین منجر به مجروح شدن ۸۳۱۱ نفر شده است.

رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است.

حملات رژیم صهیونیستی و دستورات تخلیه آن منجر به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی شده است.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و رژیم صهیونیستی به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان ادامه می‌دهد.