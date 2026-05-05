  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

شهادت ۲ هزار و ۷۰۲ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

شهادت ۲ هزار و ۷۰۲ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

تشدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس سال جاری تاکنون منجر به شهادت ۲ هزار و ۷۰۲ نفر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون و در پی حملات رژیم صهیونیستی ۲ هزار و ۷۰۲ نفر شهید شدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، حملات رژیم صهیونیستی همچنین منجر به مجروح شدن ۸۳۱۱ نفر شده است.

رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است.

حملات رژیم صهیونیستی و دستورات تخلیه آن منجر به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی شده است.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و رژیم صهیونیستی به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6821133

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها