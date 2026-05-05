  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

 امتناع افسران صهیونیست از تعهد به منع غارت در لبنان

 امتناع افسران صهیونیست از تعهد به منع غارت در لبنان

افسران رژیم صهیونیستی از امضای سندی که در آن متعهد می‌شدند در صورت ورود به لبنان دست به غارت یا مصادره اموال غیرنظامیان نزنند، خودداری کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اسرائیلی از جمله کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل، ده‌ها نفر از فرماندهان واحدهای نظامی اسرائیل از امضای سندی رسمی خودداری کرده‌اند که در آن تعهد می‌شد نیروها در صورت ورود به لبنان، دست به هیچ‌گونه غارت یا مصادره اموال غیرنظامیان نزنند.

رسانه های رژیم صهیونیستی چندی پیش به غارتگری نظامیان این رژیم در جنوب لبنان اذعان کردند.

روزنامه «هاآرتص» گزارشی تحقیقی منتشر کرد که در آن شماری از نیروهای رسمی و ذخیره ارتش اسرائیل اذعان کردند سرقت موتورسیکلت‌، تلویزیون، تابلوهای هنری، مبلمان و فرش‌ شهروندان لبنانی به پدیده‌ای تکراری تبدیل شده است به ‌گونه‌ای که نظامیان اسرائیلی هنگام خروج از خاک لبنان، به ‌طور علنی خودروهای خود را از اموال سرقت شده پر می‌کنند.

کد مطلب 6821338

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها