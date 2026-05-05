 امتناع افسران صهیونیست از تعهد به منع غارت در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اسرائیلی از جمله کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل، ده‌ها نفر از فرماندهان واحدهای نظامی اسرائیل از امضای سندی رسمی خودداری کرده‌اند که در آن تعهد می‌شد نیروها در صورت ورود به لبنان، دست به هیچ‌گونه غارت یا مصادره اموال غیرنظامیان نزنند.

رسانه های رژیم صهیونیستی چندی پیش به غارتگری نظامیان این رژیم در جنوب لبنان اذعان کردند.

روزنامه «هاآرتص» گزارشی تحقیقی منتشر کرد که در آن شماری از نیروهای رسمی و ذخیره ارتش اسرائیل اذعان کردند سرقت موتورسیکلت‌، تلویزیون، تابلوهای هنری، مبلمان و فرش‌ شهروندان لبنانی به پدیده‌ای تکراری تبدیل شده است به ‌گونه‌ای که نظامیان اسرائیلی هنگام خروج از خاک لبنان، به ‌طور علنی خودروهای خود را از اموال سرقت شده پر می‌کنند.