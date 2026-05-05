آگهی استخدامی غیرمعمول برای جام جهانی؛ فوتبال ببین و پول بگیر!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ کمتر از ۴۰ روز دیگر آغاز می شود، شبکه فاکس اسپورت آمریکا برای تماشای این مسابقات افرادی را استخدام خواهد کرد.
رسانه «yahoo sport» در این رابطه نوشت: شبکه تلویزیونی FOX به همراه سایت کاریابی Indeed یک کمپین استخدامی غیرمعمول و تبلیغاتی را با هدف جلب توجه به رقابتهای جام جهانی فوتبال آغاز کردهاند.
بر اساس این گزارش، در قالب این طرح عنوان شغلی طنزآمیز «Chief World Cup Watcher» (ناظر ارشد جام جهانی) تعریف شده است و از فرد منتخب خواسته میشود تمامی ۱۰۴ مسابقه جام جهانی را در طول ۳۹ روز تورنمنت به صورت کامل تماشا کند.
همچنین وظیفه این فرد تهیه گزارش، تولید محتوا و ارائه تحلیل از بازیها عنوان شده است؛ نقشی که در عمل بیشتر به یک موقعیت رسانهای و محتوایی شباهت دارد.
در این آگهی برای این موقعیت شغلی حقوقی در حدود ۵۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است.
با این حال، به نظر میرسد این اقدام بیش از آنکه یک استخدام رسمی باشد، بخشی از یک کمپین تبلیغاتی و سرگرمکننده برای افزایش توجه مخاطبان به جام جهانی باشد.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
