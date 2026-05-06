دفاع قاطع اینفانتینو از قیمت بلیت جام جهانی/ باید تابع آمریکا باشیم!

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، جیانی اینفانتینو از قیمت بلیتهای جام جهانی ۲۰۲۶ دفاع و تأکید کرده است که این نهاد ناچار است از قوانین ایالات متحده آمریکا تبعیت کند؛ قوانینی که اجازه میدهد بلیتها در بازار ثانویه با قیمتی حتی هزاران دلار بالاتر از ارزش اسمی به فروش برسند.
این در حالی است که فیفا با انتقادات تندی درباره قیمت بلیتها مواجه شده و «انجمن هواداران فوتبال اروپا» ساختار قیمتگذاری را «استثماری» و «خیانت بزرگ» توصیف کرده است. این سازمان همچنین در ماه مارس شکایتی را به کمیسیون اروپا علیه فیفا به دلیل «افزایش غیرمنطقی قیمت بلیتها» ثبت کرده است؛ جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود.
در هفته گذشته نیز وبسایت رسمی فروش مجدد بلیتهای فیفا اعلام کرد که چهار بلیت فینال جام جهانی ۱۹ جولای در نیویورک، با قیمتی بیش از دو میلیون دلار برای هر بلیت عرضه شده است.
اینفانتینو در سخنرانی خود در کنفرانس موسسه میلکن در لسآنجلس گفت این قیمتهای بالا نشاندهنده تقاضای بسیار زیاد برای حضور در جام جهانی است. او افزود: اگر کسی بلیت فینال را در بازار آزاد دو میلیون دلار عرضه کند، به این معنا نیست که قیمت واقعی آن همین است یا کسی آن را خواهد خرید. و اگر کسی چنین بلیتی بخرد، شخصاً برایش هاتداگ و نوشیدنی میبرم تا تجربه خوبی داشته باشد.
او همچنین مقایسههایی میان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و ۲۰۲۶ انجام داد و گفت قیمت گرانترین بلیت فینال در قطر حدود ۱۶۰۰ دلار بود، در حالی که در جام جهانی ۲۰۲۶ قیمت رسمی آن تا حدود ۱۱ هزار دلار میرسد.
به گفته اینفانتینو، افزایش قیمتها با توجه به شرایط بازار و رشد صنعت سرگرمی جهانی قابل توجیه است. او تأکید کرد در آمریکا امکان فروش مجدد بلیت وجود دارد و در این بازار، قیمتها معمولاً چند برابر افزایش مییابد.
رئیس فیفا در پایان اعلام کرد بیش از ۵۰۰ میلیون درخواست برای خرید بلیت جام جهانی ۲۰۲۶ ثبت شده است؛ در حالی که این رقم برای جامهای جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ کمتر از ۵۰ میلیون بوده است. او همچنین گفت ۲۵ درصد بلیتهای مرحله گروهی با قیمت زیر ۳۰۰ دلار عرضه میشوند و تأکید کرد حتی تماشای یک بازی دانشگاهی در آمریکا نیز ارزانتر از این رقابتها نیست.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
