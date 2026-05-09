به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برای بازیکنانی که برای اولین بار در جام جهانی حضور خواهند داشت اقدام به نشانه ویژه ای روی پیراهن های آنها خواهد کرد.

سایت «footyheadlines» در این رابطه نوشت: بازیکنان در جام جهانی ۲۰۲۶ روی پیراهن‌های خود یک ویژگی جدید به نام «Debut Patch» (نشان اولین بازی) خواهند داشت.

طبق این گزارش، بازیکنانی که برای اولین بار در تاریخ جام جهانی به میدان می‌روند، یک نشان ویژه روی لباس خود خواهند پوشید. این ایده در ادامه قرارداد جدید بین فیفا و شرکت Fanatics مطرح شده است.

بر اساس این طرح:

* این نشان فقط برای بازیکنان «اولین حضور در جام جهانی» خواهد بود. * بعد از پایان مسابقه، این پچ از لباس جدا می‌شود. * سپس به‌عنوان بخشی از آیتم‌های کلکسیونی و کارت‌های ورزشی استفاده خواهد شد.

در گزارش آمده است که این سیستم قبلاً در برخی لیگ‌های ورزشی آمریکا هم استفاده شده و حالا قرار است در سطح جام جهانی نیز اجرا شود.

نکته مهم این است که قرارداد رسمی Fanatics از سال ۲۰۳۱ به‌طور کامل آغاز می‌شود، اما این طرح از جام جهانی ۲۰۲۶ به صورت آزمایشی و معرفی اولیه اجرا خواهد شد.

هدف این ابتکار، معرفی نسل جدید ستاره‌های فوتبال و ایجاد ارزش کلکسیونی از لباس‌های بازی‌های رسمی عنوان شده است.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل