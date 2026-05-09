جام جهانی دانش آموزان مکزیکی را سه ماه خانه نشین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که حدود ۳۳ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا زمان باقی مانده است، دولت مکزیک در راستای تشویق دانش آموزان به تماشای این مسابقات تصمیم به تعطیلی ۴۰ روز زودتر سال تحصیلی در این کشور گرفته است.

رسانه «The Touchline» در این رابطه نوشت: دولت مکزیک تصمیم گرفت سال تحصیلی مدارس این کشور را ۴۰ روز زودتر از موعد مقرر به پایان برساند تا دانش‌آموزان فرصت بیشتری برای دنبال کردن رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشند.

بر اساس اعلام رسانه‌های مکزیکی، تعطیلات مدارس از پنجم ژوئن آغاز خواهد شد و تا ۳۱ آگوست ادامه خواهد داشت؛ تصمیمی که باعث می‌شود دانش‌آموزان این کشور نزدیک به سه ماه در تعطیلات تابستانی باشند.

دولت مکزیک این اقدام را در راستای فراهم کردن شرایط مناسب برای تماشای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از سوی کودکان و نوجوانان اتخاذ کرده است. مکزیک یکی از سه میزبان این رقابت‌ها به شمار می‌رود و قرار است بخشی از مسابقات جام جهانی در شهرهای مختلف این کشور برگزار شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل