نماینده کنگره آمریکا: شاهد آشفتگی و فساد در دولت ترامپ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، یوجین ویندمن، نماینده کنگره آمریکا و عضو کمیته خدمات نیروهای مسلح این کشور در مصاحبه با سی ان ان اعلام کرد: ترامپ هفته پیش ۱.۵ تریلیون دلار برای بودجه دفاعی پیشنهاد داد و سپس گفت که دیگر پولی برای خدامات درمانی، بهداشت و مراقبت از کودکان نمی تواند هزینه کند.

نماینده کنگره آمریکا سپس اضافه کرد: آنچه ترامپ می گوید چیزی نیست که مردم آمریکا بخواهند آن را بشنوند. الان هم جمهوریخواهان بر موضوعات اشتباه (همسویی با رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران) متمرکز شده اند؛ بدون اینکه متوجه شوند چقدر برای آمریکایی ها هزینه دارد. در ۱۶ ماه اخیر آشفتگی، بی رحمی و فساد را از این دولت دیده ایم.