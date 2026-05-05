هشدار شرکت نفتی آمریکا نسبت به تبعات بسته ماندن تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مایک ورث، رئیس و مدیرعامل شرکت نفتی آمریکایی شورون هشدار داد، کمبود محسوس عرضه نفت به دلیل جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز در سراسر جهان پدیدار خواهد شد.

وی اضافه کرد، رکود اقتصادی ابتدا در آسیا نمود پیدا می کند چرا که کشورهای این قاره بیشتر به تولید نفت و پالایشگاه‌های خلیج فارس وابسته هستند. بعد از آن، اروپا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تقاضا باید کاهش یابد تا با عرضه (ضعیف) همگام شود. در نتیجه اقتصاد کشورها دچار رکود خواهد شد. آثار این تحولات در نهایت در آمریکا نیز دیده خواهد شد.

ورث بیان کرد، تأثیر کلی بسته شدن تنگه هرمز می‌تواند به اندازه بحران دهه هفتاد باشد.

در آن دهه اختلالات عمده عرضه، اقتصادهای جهان را تحت الشعاع قرار داد و منجر به سهمیه‌بندی سوخت و صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها شد.