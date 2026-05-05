تنش و اختلاف میان وزرای آمریکا و انگلیس بر سر جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد، در پی موضع گیری وزیر خزانه داری انگلیس علیه جنگ افروزی آمریکا ضد ایران و مبهم خواندن اهداف این جنگ، وزیر خزانه داری آمریکا از وی انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، وزیر خزانه داری انگلیس طی ماه گذشته این موضع را اتخاذ کرده بود که با واکنش منفی همتای آمریکایی خود رو به رو شد. بعد از آن بود که وزیر انگلیس با خشم و عصبانیت تاکید کرد که وی کارمند اسکات بنست همتای آمریکایی اش نیست.

فایننشال تایمز به نقل از یک مسئول انگلیسی نوشت: وزیر خزانه داری انگلیس در خصوص اشتباهات جنگ علیه ایران و هزینه های اقتصادی سنگین آن کاملا به صراحت موضع گیری کرد.