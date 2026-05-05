۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

تعداد مصدومان آتش سوزی در مجتمع ارغوان اندیشه به ۲۶ نفر رسید

شهریار-سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: تعداد مصدومان آتش سوزی مجتمع ارغوان اندیشه به ۲۶ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی شامگاه سه شنبه گفت: در ساعت ۱۶:۲۷  امروز حادثه حریق در شهریار، اندیشه، فاز ۴، مجتمع تجاری ارغوان به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی گفت: به دنبال اعلام این گزارش بلافاصله کارشناسان اورژانس استان تهران همراه ۱۰ دستگاه آمبولانس، ٢ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات و ۳ دستگاه خودروی پشتیبانی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران اظهار کرد:این حادثه متاسفانه تا کنون ۲۶ نفر مصدوم برجای گذاشت که ٢۵ نفر از مصدومین در محل حادثه توسط کارشناسان اورژانس استان تهران درمان شدند و یک نفر نیز جهت ادامه درمان تکمیلی به مرکز درمانی منتقل شد.

 وضعیت حادثه تحت کنترل است و نیروهای امدادی همچنان در محل حضور دارند.

