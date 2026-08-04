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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

اورژانس تهران: شمار مصدومان انفجار شمس‌آباد به ۱۸ نفر رسید

اورژانس تهران: شمار مصدومان انفجار شمس‌آباد به ۱۸ نفر رسید

ری- سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: شمار مصدومان حادثه انفجار در شهرک صنعتی شمس‌آباد به ۱۸ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، بعد از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تاکنون ۱۸ نفر در حادثه انفجار شهرک صنعتی شمس‌آباد مصدوم شده‌اند که چهار نفر از آنان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

وی افزود: در جریان این حادثه، یکی از پایگاه‌های اورژانس مستقر در نزدیکی محل انفجار نیز دچار خسارت و تخریب شد، اما خوشبختانه نیروهای اورژانس هنگام وقوع حادثه در مأموریت بودند و هیچ‌یک از کارکنان آسیبی ندیدند.

تبریزی با اشاره به ادامه عملیات امدادرسانی، گفت: نیروهای اورژانس همچنان در محل حادثه حضور دارند و خدمات لازم به مصدومان ارائه می‌شود.

کد مطلب 6908258

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    نظرات

    • IR ۰۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      علت انفجار معلوم نشد اینکه اگر چنین بشود این اتفاق نمی افتاد

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