به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل انجام تعمیرات جزئی در خط اصلی انتقال زرینهرود، احتمال بروز افت فشار آب شرب در برخی مناطق کلانشهر تبریز وجود دارد.
در این اطلاعیه آمده است که همکاران شرکت آب منطقهای استان در حال انجام عملیات تعمیراتی هستند و تلاش میکنند این اقدامات در کوتاهترین زمان ممکن به پایان رسیده تا پایداری شبکه و جریان آب به وضعیت عادی بازگردد.
بر اساس این اطلاعیه، از شهروندان تبریزی درخواست شده است برای تداوم ارائه خدمات پایدار و عبور از این شرایط موقت، در مصرف آب صرفهجویی کنند.
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، از مردم خواست با مدیریت مصرف، این شرکت را در حفظ پایداری شبکه آبرسانی یاری کنند.
