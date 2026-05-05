حبس ۷۵ زندانی در خوزستان با اجرای پابند الکترونیکی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان عصر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در ۱۵ روز اردیبهشتماه سال جاری، با پایش مستمر وضعیت زندانیان، اداره پابند الکترونیکی (زندان سما) برای ۷۵ نفر پایان مرخصی منجر به آزادی و اتمام حبس صادر کرده است.
وی با تأکید بر سیاستهای کاهش هدفمند جمعیت کیفری افزود: کاهش جمعیت کیفری نقش مؤثری در ایجاد فضای مناسب برای اصلاح، بازپروری و بازگشت سالم زندانیان به جامعه در ندامتگاهها دارد.
دادستان مرکز خوزستان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای قانونی و ابزارهای نوین نظارتی، از جمله پابند الکترونیکی، با هدف تحقق عدالت، حفظ کرامت انسانی و ارتقای کارآمدی نظام اصلاحی با جدیت در استان دنبال میشود.
