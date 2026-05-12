بازگرداندن اولین نفتکش غیرایرانی از محاصره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «منچ‌اوسینت» امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: یادآوری: اگر اقتصاد جهانی در حال سقوط است، تقصیر ایران نیست، بلکه تقصیر آمریکاست. نفتکش یونانی «AGIOS FANOURIOS» که نفت خام عراق را حمل می‌ کرد، توسط نیروی دریایی آمریکا مجبور به بازگشت شد.

حساب کاربری ردیابی ترددهای دریایی مذکور در این خصوص اضافه کرد: چرا (این رویداد رخ داد)؟ صرفاً به این دلیل که از تنگه هرمز تحت کنترل ایران عبور کرده بود.

این در حالیست که آمریکا در تلاش است ادعا کند که به دلیل کنترل تنگه هرمز از سوی ایران، اقتصاد جهان درحال فروپاشی‌ است.