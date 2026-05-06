ابراز امیدواری پاکستان برای رسیدن به توافق صلح پایدار درمنطقه 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف «پروژه آزادی» در تنگه هرمز را یک اقدام به موقع دانست و از آن قدردانی کرد.

وی مدعی شد که توقف طرح مذکور از سوی ترامپ بنا به تعامل مثبت وی با درخواست پاکستان و سایر کشورهای برادر به ویژه ولیعهد عربستان سعودی در این برهه حساس بوده و این اقدام به پیشبرد صلح، ثبات و آشتی منطقه‌ای کمک زیادی خواهد کرد.

شهباز شریف تاکید کرد: پاکستان همچنان قاطعانه متعهد به حمایت از تمام تلاش‌هایی است که خویشتنداری و حل مسالمت‌آمیز درگیری‌ها را از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی ترویج می‌دهد.

وی گفت: ما بسیار امیدواریم که روند فعلی به توافقی پایدار منجر شود که صلح و ثبات پایدار را برای منطقه و فراتر از آن تضمین کند.

محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان نیز در اظهاراتی تصریح کرد: ما سخت تلاش می‌کنیم تا آتش‌بس بین آمریکا و ایران به پایان دائمی جنگ منجر شود.

این مواضع در حالی مطرح می شود که برخی منابع رسانه ای غربی از نزدیک شدن به توافق صلح برای پایان دادن به جنگ خبر می دهند. خبرگزاری رویترز در این رابطه مدعی شد که ایران و آمریکا به امضای تفاهم‌نامه‌ای یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده‌اند.

رویترز به نقل از منابع پاکستانی مدعی شد که ایران و آمریکا به یک «یادداشت تفاهم یک‌ صفحه‌ای» درباره پایان‌ دادن به جنگ و دیگر مسائل اختلافی نزدیک شدند.

تارنمای آکسیوس نیز به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد که آمریکا و ایران در حال نزدیک شدن به یک تفاهم‌نامه یک صفحه‌ای برای پایان دادن به جنگ و تعیین چارچوبی برای مذاکرات هستند.