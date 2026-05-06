حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع زلزله ۵ ریشتری بامداد امروز در این شهرستان اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع این زمین‌لرزه، ستاد مدیریت بحران شهرستان فعال شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان به سرعت انجام گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات در حال انجام افزود: سه تیم ارزیاب به کانون اصلی زلزله اعزام شده‌اند تا وضعیت منطقه و میزان خسارات احتمالی را به دقت مورد بررسی و پایش قرار دهند.

فرماندار شهرستان گیلانغرب تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های میدانی اولیه که توسط تیم‌های اعزامی صورت گرفته است، خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وقوع خسارت مخابره نشده و وضعیت در سراسر شهرستان عادی است.

رضایی خاطرنشان کرد: با وجود عدم گزارش خسارت، هم‌اکنون تمامی نیروهای امدادی، دهیاران و بخشداران برای ارزیابی دقیق‌تر نقاط دورافتاده روستایی و پایش مستمر وضعیت در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شوند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم حفظ خونسردی توسط مردم بیان کرد: از تمامی شهروندان عزیز تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش خود، اخبار و اطلاعات مربوط به این زمین‌لرزه را تنها از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند و به شایعات توجهی نداشته باشند.