چهارمین زلزله از بامداد چهارشنبه حوالی قصرشیرین را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، سریال زمینلرزههای استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد و چهارمین زمینلرزه پیاپی از بامداد روز چهارشنبه دقایقی پیش این استان را لرزاند.
این زمینلرزه به بزرگی ۳.۴ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) در مرز عراق و استان کرمانشاه و در حوالی شهرستان قصرشیرین به وقوع پیوسته است.
تاریخ و زمان دقیق وقوع این زلزله به وقت محلی، ساعت ۰۵:۵۴:۴۵ صبح امروز (چهارشنبه شانزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵) ثبت شده است. این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین رخ داده و مختصات کانون آن در طول جغرافیایی ۴۵.۵ و عرض جغرافیایی ۳۴.۲۹ گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، نزدیکترین شهرها به کانون این زلزله شامل قصرشیرین در فاصله ۲۶ کیلومتری، سرپلذهاب در فاصله ۳۸ کیلومتری و گیلانغرب در فاصله ۴۱ کیلومتری (همگی در استان کرمانشاه) بودهاند. همچنین فاصله کانون این زمینلرزه تا نزدیکترین مراکز استانها، شامل ایلام ۱۱۱ کیلومتر و شهر کرمانشاه ۱۴۶ کیلومتر بوده است.
گفتنی است، پیش از این رویداد نیز از ساعات اولیه بامداد چهارشنبه، سه زمینلرزه دیگر این منطقه را لرزانده بود. بر این اساس، ابتدا زلزلهای نسبتاً شدید به بزرگی ۵ ریشتر در ساعت ۲۳ دقیقه بامداد، سپس زلزلهای ۳ ریشتری در ساعت ۳۹ دقیقه بامداد و پس از آن نیز یک زمینلرزه ۳.۲ ریشتری در ساعت ۲ و ۴۰ دقیقه بامداد امروز به ثبت رسیده بود که رویداد ساعت ۵:۵۴، چهارمین لرزش بامداد امروز در این منطقه محسوب میشود.
