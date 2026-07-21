به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۰ شامگاه سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ حوالی شهر تازه‌آباد در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۶.۲۲ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۴ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

بر پایه این گزارش، کانون زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری تازه‌آباد، ۲۸ کیلومتری گهواره و ۲۹ کیلومتری کرند در استان کرمانشاه قرار داشته است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه، شهر کرمانشاه در فاصله ۸۲ کیلومتری و شهر ایلام در فاصله ۱۰۲ کیلومتری اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده است.