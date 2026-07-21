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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸

زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری حوالی تازه‌آباد کرمانشاه را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری حوالی تازه‌آباد کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر شامگاه سه‌شنبه حوالی تازه‌آباد در استان کرمانشاه را لرزاند؛ این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۰ شامگاه سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ حوالی شهر تازه‌آباد در استان کرمانشاه را لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۶.۲۲ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۴ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

بر پایه این گزارش، کانون زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری تازه‌آباد، ۲۸ کیلومتری گهواره و ۲۹ کیلومتری کرند در استان کرمانشاه قرار داشته است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه، شهر کرمانشاه در فاصله ۸۲ کیلومتری و شهر ایلام در فاصله ۱۰۲ کیلومتری اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6895205

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