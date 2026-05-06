خبرگزاری مهر، گروه استانها- مرضیه ولی پور: کهگیلویه و بویراحمد، سرزمین رویش‌های هزارساله زاگرس، این روزها چهره‌ای متفاوت از گذشته به خود گرفته است، طبیعتی که زمانی مأمن انبوهی از گیاهان کمیاب و ارزشمند بود از بیلهر و بن‌سرخ گرفته تا کرفس کوهی و قارچ‌های مرتعی، اکنون زیر سایه خشکسالی، چرای بی‌ضابطه و برداشت‌های غیراصولی نفس می‌کشد.

در روزهایی که بازار و پیاده‌روهای یاسوج لبریز از دسته‌های بزرگ گیاهان کوهی است، در دل کوهستان هر روز بخشی از ذخیره ژنتیکی زاگرس خاموش می‌شود، گنجینه‌ای که هزاران سال در بستر طبیعت شکل گرفته و امروز در عرض چند هفته به تاراج می‌رود.

بیلهر؛ گیاهی که به آخر خط رسیده است

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت این گونه‌ها گفت: متأسفانه بسیاری از گیاهان مرتعی همچون بیلهر در حال انقراض و کاهش جدی هستند.

سلیمان محمدی افزود: برخی برداشت‌کنندگان نه تنها ریشه گیاه را از جا درمی‌آورند، بلکه ساقه گل‌دهنده یا همان نری را نیز می‌چینند و هیچ فرصتی برای رشد و تولید بذر باقی نمی‌گذارند.

وی ادامه داد: وقتی بوته‌ها ریشه‌کن می‌شوند و حتی گل‌دهی گیاه هم فرصت نمی‌یابد، دیگر بذری باقی نمی‌ماند که بخواهیم احیا کنیم و با این روند، قصه بیلهر در استان ما به آخر رسیده است.

رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این روند تنها سفره طبیعت را خالی نمی‌کند، بلکه بقایای باقی‌مانده از این تخریب به چرای دام‌ها می‌رسد و عملاً چرخه تخریب کامل می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، همین اندک گونه‌های مانده نیز مانند برخی جانوران گذشته زاگرس در سکوت ریشه‌کن می‌شوند.

۵۲ مسیر مسدود و ۴۲ گروه گشت فعال شد

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۵۲ نقطه از جاده‌های فرعی منتهی به رویشگاه‌های گیاهان مرتعی با همکاری دستگاه‌های مختلف مسدود و ۱۹ گروه گشت خودرویی و ۲۳ گروه گشت پیاده در سطح استان فعال هستند و به صورت روزانه مناطق حساس را پایش می‌کنند.

سرهنگ ابراهیم جانی نسب افزود: از ظرفیت دهیاران و جوامع محلی نیز در این مسیر استفاده شده و برخورد با متخلفان بدون اغماض صورت می‌گیرد.

وی از مکاتبات با شهرداری یاسوج برای جلوگیری از فروش آزادانه بیلهر، بن‌سرخ و کرفس در میادین شهر خبر داد و یادآور شد: علاوه بر آن، با پلیس امنیت اقتصادی، اداره صنعت و معدن و همچنین اداره گمرک نیز هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا از صدور مجوزهای مربوط به محموله‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

هشداری برای طبیعت‌گردان و برداشت‌کنندگان

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: بسیاری از گونه‌های مرتعی به دلیل رشد کند، پس از ریشه‌کنی عملاً قابلیت بازگشت ندارند و اگر کسی قصد برداشت گیاه دارویی دارد، باید تنها برگ یا گل آن را جدا کند و به هیچ عنوان بوته را از جا نکَند.

وی همچنین با توصیه‌ به طبیعت‌ دوستان گفت: در فصل بهار، مسیرهای تعیین‌شده را ترک نکنید زیرا عبور و مروز بی‌ضابطه باعث له‌شدن رویشگاه‌ها می‌شود و گیاهان فرصت رشد و تولید بذر را از دست می‌دهند.

در شرایطی که سودجویان برای منفعتی کوتاه‌مدت، هزاران سال تاریخ طبیعی زاگرس را زیر پا می‌گذارند، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر همین امروز، همین امسال و همین بهار، روند تخریب مهار نشود، آینده‌ای بدون بیلهر، بن‌سرخ، کرفس کوهی و ده‌ها گونه ارزشمند دیگر در انتظار کهگیلویه و بویراحمد خواهد بود.

زاگرس، این ریه تنفسی غرب کشور، هنوز زنده است اما نفس‌هایش تنگ‌تر شده؛ و شاید آخرین فرصت برای نجات آن همین امروز باشد.