به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونیو تاجانی» وزیر امور خارجه ایتالیا در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی «کوریرا دلا سرا» در واکنش به سخنان و مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه رم به دلیل عدم مشارکت این کشور در تجاوز غیرقانونی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، اعلام کرد: اتحادمان (با واشنگتن) مستحکم است و این اتحاد با آمریکاست، نه با ترامپ، اوباما یا بایدن.

وزیر امور خارجه ایتالیا گفت: یک آتش‌ بس پایدار و چارچوبی از توافق‌ های بین‌ المللی (در غرب آسیا) ضروری است. آمریکا نیز به اروپا و ایتالیا نیاز دارد. تضعیف قاره‌ای مانند قاره ما و کشوری مانند ما که از نظر راهبردی و اقتصادی، از جمله برای امنیت کل غرب، ضروری هستند به نفع احدی نخواهد بود.

«آنتونیو تاجانی» سپس افزود: می‌ خواهم خیلی واضح بگویم. این درست نیست گفته شود که ایتالیا هیچ کاری نکرده است. ایتالیا کشوری است که بیشترین سهم را در عملیات‌ های بین‌المللی حفظ صلح، چه با سازمان ملل و چه با ناتو، دارد. من به طور خاص به لبنان اشاره می‌کنم، جایی که ما نه تنها در مأموریت یونیفل مشارکت داریم، بلکه آماده‌ایم کارهای بیشتری انجام دهیم.

وی اضافه کرد: روابط ما (با آمریکا) ادامه دارد و ما به آنها به همان اندازه که آنها به ما نیاز دارند، نیاز داریم. ما در مسئله ایران دخیل نبودیم، حتی از آن مطلع هم نبودیم. ما همچنین هدف مشترکی برای آرام کردن منطقه داریم؛ ما به گفتگویی امیدواریم که منجر به صلح شود. ما قطعا نمی‌خواهیم به جنگ (با ایران) برویم؛ اما هر کاری که لازم باشد برای تضمین احترام به حقوق بین‌المللی دریاها انجام خواهیم داد.