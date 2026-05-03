نامه جمعی از اساتید حوزه در تقدیر از مواضع پاپ تقدیم مقامات واتیکان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نامه جمعی از اساتید و علمای حوزه در تقدیر از مواضع پاپ لئون چهاردهم که با ابتکار خبرگزاری رسا و با همکاری دفتر نمایندگی وزارت خارجه در قم، تهیه و به امضا و تایید صدها نفر از اساتید، فضلا و کارشناسان رسانه رسیده بود، توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان تقدیم مقامات واتیکان شد.



گفتنی است، جمعی از اساتید حوزه علمیه قم، اساتید دانشگاه‌های سراسر ایران، هنرمندان، نویسندگان و اصحاب رسانه در نامه‌ای خطاب به پاپ لئون چهاردهم، رهبر کلیسای کاتولیک، از مواضع شجاعانه و انسانی وی در مخالفت با تهدیدات نظامی دولت آمریکا علیه ایران قدردانی کردند.



در بخشی از این نامه خطاب به پاپ لئون چهاردهم آمده بود: عالیجناب آقای رابرت فرنسیس پریوُست؛ پاپ لئون چهاردهم رهبر ارجمند کلیسای کاتولیک، اسقف اعظم رم با سلام و احترام به جناب عالی که در این روزگار پرآشوب، صدای صلح و عدالت را بر فراز غرش بمب‌ها و موشک‌ها به گوش جهانیان می‌رسانید. ما، جمعی از اساتید حوزه علمیه قم، اساتید دانشگاه‌های سراسر ایران، هنرمندان، نویسندگان و اصحاب رسانه، با نهایت ادب و احترام، مراتب قدردانی و امتنان خویش را از مواضع شجاعانه، انسانی و مبتنی بر مخالفت با جنگ حضرتعالی در قبال تهدیدات نظامی اخیر دولت آمریکا علیه ایران ابراز می‌داریم. آن زمان که مقامات کاخ سفید، ملت ایران را به «نابودی تمدن» تهدید می‌کردند، این صدای رسای شما از واتیکان بود که با قاطعیت اعلام کرد چنین تهدیدی غیرقابل قبول است و بر لزوم رعایت حقوق بین‌الملل و اصول اخلاقی تأکید فرمودید.



همچنین در مراسم عید پاک، حضرتعالی با صلابت تمام از متجاوزین خواستار شدید که سلاح‌ها را زمین بگذارند و صلح را انتخاب کنند، میل به سلطه بر دیگران را کنار بگذارند، و هشدار دادید که خداوند دعاهای جنگ‌طلبان را رد می‌کند. این سخنان تاریخ‌ساز که از سوی شما به گوش جهانیان رسید، مایه دلگرمی مردم ایران و امیدی برای تمامی ملت‌هایی بود که تشنه شنیدن صدای حقیقت و عدالتند. در عین حال، با کمال احترام و ادب، از حضرتعالی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین رهبران اخلاقی و معنوی جهان درخواست می‌شود که همچنان با قوت و صلابت در مسیر تحقق صلح و عدالت در جهان، به ویژه در منطقه حساس غرب آسیا، گام بردارید.



امید آن می‌رود که حضرتعالی با درایت و شجاعت همیشگی خود، مسیحیان واقعی جهان را از همراهی با جنایتکاران جنگی تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی همچون بنیامین نتانیاهو برحذر دارید، چرا که همراهی با چنین افرادی، خیانت به تمامی ارزش‌های انسانی و اخلاقی است که کلیسا در طول تاریخ بلند خود برای ترویج آنها تلاش کرده است. امروز این سوال افکار عمومی است که چگونه دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی، بدون واهمه از وجدان پاک مردم جهانی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، رهبر سیاسی و مرجع دینی بزرگ جهان اسلام را که سال‌ها در راستای پاسداشت ارزش‌های الهی، تقویت ارزش‌های انسانی و اسلامی همچون ایثار و ازخودگذشتگی، و تأکید بر وحدت مذاهب اسلامی کوشش نمودند، هدف قرار دادند.



گفتنی است، مواضع ضد جنگ و ضد استکباری پاپ و نیز اظهارات وی در تقبیح جنگ طلبی دونالد ترامپ بازتاب های بین المللی زیادی به همراه داشت.